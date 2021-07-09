Tekirdağ'da maskesiz hapşıran adama bıçaklı saldırı
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, ağzında maske olmadan hapşıran yaşlı adamı bıçakladığı iddia edilen seyyar satıcı gözaltına alındı.
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 60 yaşındaki Mehmet D, iddiaya göre Atatürk Caddesi'nde seyyar satıcı R.K'nın yanından geçerken hapşırdı. Bunun üzerine R.K, Mehmet D.'ye ağzında maske olmadığı halde hapşırdığı için, "Neden maske takmıyorsun. Virüs var, bu şekilde niçin hapşırdın" diyerek tepki gösterdi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K, Mehmet D'yi kalçasından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.
İlgili Haberler
- Metroda maske kavgası
- Avustralya Başbakan Yardımcısı Joyce'a maske takmadığı için para cezası
- İstanbul'da kaç kişi aşılandı, maskeler ne zaman çıkacak? İl Sağlık Müdürü'nden flaş açıklamalar
- "Ordu Büyükşehir Belediyesi hayvan barınağına 350 bin liralık N95 maske aldı" iddiası
- İsrail'de maske takma zorunluğu yeniden getiriliyor
Video Haberler
- Ehliyetsiz sürücü ortalığı böyle savaş alanına çevirdi
- 5 boynuzlu kurbanlık koç alıcısını bekliyor
- Kadıköy'de suçüstü! 'Müşteri geldi' zannedince...
- Balçığa saplanan ineğin yardımına itfaiye koştu
- Teknede mahsur kalan 5 kişiyi deniz polisi kurtardı
- Kamyonun arkasındaki tehlikeli yolculuk kamerada
- Foça'daki orman yangını kontrol altına alındı
- Bahçelievler'de sadaka kutusu hırsızı kamerada
- Sokak ortasında 'yasa dışı bahis' çatışması: 4 yaralı
- Tekstil ve kozmetik ürünleri yüklü TIR yandı
En Çok Okunan Haberler
- Demirtaş, Bitcoin'in düşüş sebebini açıkladı
- Sedat Peker'den 15 Temmuz iddiası
- 'Kararsız' ve 'protesto oy' oranında patlama!
- Peker'in paylaşımında adı geçen Onay'dan açıklama
- Aşı olanlar bu semptomlara dikkat
- Çok konuşulacak '50 milletvekili' iddiası
- Bilim Kurulu Üyesi'nden delta varyantı açıklaması
- 'Uzaylılar bizimle iletişim kuracak'
- 'Ağa'ya yanlışlıkla değen gazeteciye yumruklu saldırı
- AKP'li belediyedeki torpilin listesini paylaştı