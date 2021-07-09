Tekirdağ'da maskesiz hapşıran adama bıçaklı saldırı

Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, ağzında maske olmadan hapşıran yaşlı adamı bıçakladığı iddia edilen seyyar satıcı gözaltına alındı.

AA
09 Temmuz 2021 Cuma, 10:23
Tekirdağ'da maskesiz hapşıran adama bıçaklı saldırı
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde, 60 yaşındaki Mehmet D,  iddiaya göre Atatürk Caddesi'nde seyyar satıcı R.K'nın yanından geçerken hapşırdı. Bunun üzerine R.K, Mehmet D.'ye ağzında maske olmadığı halde hapşırdığı için, "Neden maske takmıyorsun. Virüs var, bu şekilde niçin hapşırdın" diyerek tepki gösterdi. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine R.K, Mehmet D'yi kalçasından bıçakladıktan sonra olay yerinden kaçtı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı, sağlık ekiplerince Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.


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