İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçlerinden Boğaziçili öğrenciler için eylem çağrısı

02 Şubat 2021 Salı, 01:27

İstanbul Emek Barış ve Demokrasi Güçleri, Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri için eylem çağrısı yaptı. "Kayyum rektöre direnen Boğaziçi hepimiziz. Baş eğmeyeceğiz, aşağı bakmayacağız" denilen açıklamada yarın (2 Şubat) saat 18'de Kadıköy Rıhtım'da yapılacak eyleme çağrı yapıldı.

Boğaziçine rektör atamasını kabul etmeyen Boğaziçi Üniversitesi öğrencileri, AKP'li kayyum rektör Melih Bulu'nun istifası, demokratik seçim yapılması ve gözaltına olan arkadaşlarının serbest bırakılması talebiyle bugün 17.00’de eylem yapmak istedi. Eylem öncesi polisler öğrencilerin kampüsten çıkışına izin verilmedi, kampüs önünde toplanan öğrencilere müdahale etti. Çok sayıda öğrenci gözaltına alındı. Polisler akşam saatlerinde üniversitesine girerek yine öğrencilere müdahale etti ve çok sayıda kişiyi gözaltına aldı.