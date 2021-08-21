İstanbul Esenyurt'ta feci olay! Sosyal medya için video çekiyordu...
İstanbul’da, kuzenini ziyarete giden 23 yaşındaki genç kız, bir sosyal medya platformu için video çektiği esnada çatıda bulunan plastik panelin çökmesiyle metrelerce yüksekten aşağı düşerek yaşamını yitirdi.
İstanbul'da, dün saat 19:30 sıralarında Esenyurt Sultaniye mahallesinde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kübra Doğan (23) kuzeni Helen M.'yi (16) ziyaret etmek için Esenyurt’ta bulunan evlerine gitti.
SOSYAL MEDYA İÇİN FOTOĞRAF ÇEKİYORDU
Güneşin batışını izlemek ve sosyal medya platformunda yer alan bir uygulamaya video çekmek için çatıya çıkmaya karar verdiler. İkili bir süre çatıda fotoğraf ve video çekerek vakit geçirdi.
PANEL KIRILDI AŞAĞI DÜŞTÜ
Daha sonra Kübra Doğan çatıda oturduğu yerden inmek istediği esnada plastik panele ayakbastı. Doğan'ın ağırlığını kaldıramayan panel çöktü. Genç kız yaklaşık 50 metrelik yükseklikten apartman boşluğuna düştü.
OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ
Kuzeninin düştüğünü gören Helen M. ailesine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler genç kızın olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
DÜŞME ANI KAMERAYA YANSIDI
Genç kızın feci ölümü ise kuzeni tarafından saniye saniye kaydedildi. Fotoğraf ve video çekmek için çatıya çıktığı kuzeni düşme anında cep telefonu da kayıttaydı.
Olayın şokuyla tepki veremeyen kuzeni bir süre dondu kaldı. Görüntülerde bir süre fotoğraf ve video çekildikleri görülüyor.
Çatıdan inmek istediği esnada ise plastik panel çökerek genç kızın metrelerce aşağıya düştüğü görülüyor.
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