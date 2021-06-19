İstanbul Fatih'te yangın: Balkonda can pazarı
Fatih'te bir dairede çıkan yangın nedeniyle dumandan etkilenen 3 kişi hastaneye kaldırıldı.
Aksaray Mahallesi'ndeki 6 katlı binanın beşinci katında yer alan bir dairede henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, dairede mahsur kalan 3 kişiyi kurtardı.
Dumandan etkilendikleri öğrenilen 3 kişi sağlık ekiplerinin ambulansta yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.
Yangın nedeniyle binanın yan tarafındaki bir otelde kalan müşteriler de güvenlik amacıyla dışarıya çıkarıldı.
İtfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangın söndürüldü.
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