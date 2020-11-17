İstanbul Film Festivali'nin çevrimiçi gösterimleri 'Kasım Seçkisi'yle sürüyor
İstanbul Film Festivali, çevrimiçi film gösterimlerine kasım ayında da devam ediyor. Kasım Seçkisi'nde San Sebastian, Venedik, Tallinn, SXSW film festivallerinde ilk gösterimlerini yapmış 10 film yer alıyor.
İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali, yeni bir seçkiyle 20-29 Kasım tarihlerinde dijital ortamda izleyiciyle buluşuyor.
Türkiye’de ilk kez gösterilecek 10 filmlik kasım seçkisi dünya prömiyerlerini San Sebastián, Venedik, Tallinn, SXSW film festivallerinde yapmış filmlerden oluşuyor.
filmonline.iksv.org adresinden izlenecek filmlerin biletleri aynı site üzerinden alınabiliyor. Bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları 5 gün boyunca izlenebilecek. Filmler, her gün 21.00’de gösterime girecek ve 5'er gün boyunca gösterimde kalacak. İzle tuşuna bastıktan 30 saat sonra film gösterimi kesilecek ve erişime kapanacak.
Türkçe altyazılı olarak yapılacak gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilebiliyor. Biletler 18 Kasım Çarşamba saat 10.30’da filmonline.iksv.org adresinden satışa sunuluyor.
KASIM SEÇKİSİ
- 20 Kasım 21.00–25 Kasım 21.01: Balina Avcısı / Kitoboy / Whaler Boy / Philipp Yuryev / Rusya, Polonya, Belçika
- 21 Kasım 21.00–26 Kasım 21.01: Nerede O Eski Mafyalar / La mafia non è più quella di una volta / The Mafia Is No Longer What It Used to Be / Franco Maresco / İtaly
- 22 Kasım 21.00–27 Kasım 21.01: Denize Açılan Pencere / Una ventana al mar / Window to the Sea / Miguel Angel Jimenez / İspanya, Yunanistan
- 23 Kasım 21.00–28 Kasım 21.01: Kas / Muscle / Gerard Johnson / İngiltere
- 24 Kasım 21.00–29 Kasım 21.01: Charles’ın Bakışı / Le Regard de Charles / Aznavour by Charles / Marc di Domenico, Charles Aznavour / Fransa
- 25 Kasım 21.00–30 Kasım 21.01: Geçmişin İzleri / Apostratos / Defunct / Zacharias Mavroeidis / Yunanistan
- 26 Kasım 21.00–1 Aralık 21.01: Altın Sesler / Kolot Reka / Golden Voices / Evgeny Ruman / İsrail
- 27 Kasım 21.00–2 Aralık 21.01: Aşk Dersleri / Lessons of Love / Chiara Campara / İtalya
- 28 Kasım 21.00–3 Aralık 21.01: Yaşlı Adam / Vanamehe Film / Old Man Cartoon Movie / Oskar Lehemaa, Mikk Mägi / Estonya
- 29 Kasım 21.00–4 Aralık 21.01: Korkunç Ivana / Ivana cea Groaznica / Ivana the Terrible / Ivana Mladenovic / Romanya-Sırbistan
En Çok Okunan Haberler
- Damadım beni aldatmış diyerek...
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne kınama ve ihtar!
- Bakan Koca: Somut tedbirler hayata geçirilecek
- Alkol yasağını savunmuştu... Fotoğrafları ortaya çıktı
- Albayrak'ın istifasıyla ilgili iddialara yanıt
- Muhittin Böcek’in talimatı ‘geçersiz’ sayıldı
- 'Sus' genelgesini bizzat Süleyman Soylu göndermiş
- Bakan Selçuk'tan eğitimde koronavirüs itirafı
- İmamoğlu'ndan soruşturmayla ilgili ilk açıklama
- AFAD'dan başkanlara 'deprem' yasağı!
Video Haberler
- Canlı yayında olay çıktı! Hemen reklama gidildi
- Canlı yayına damga vuran Kanal İstanbul tepkisi!
- çArşı 'sömürüye' karşı
- Mazgalı izleyen köpeğin sırrı ortaya çıktı
- Siyanürle altın arama çalışmalarına köylülerden tepki
- 9 ayda diyetle 40 kilo verdi, değişimiyle dikkat çekti
- Fatih Altaylı açık açık sordu! Soylu'dan İmamoğlu yanıtı
- Canlı yayında gerçek vaka sayısını açıkladı!
- Sivas’ta bomba paniği... Vali açıklama yapı
- MasterChef'in çekimleri öncesi yumruk yumruğa kavga
En Çok Okunan Haberler
- Damadım beni aldatmış diyerek...
- Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’ne kınama ve ihtar!
- Bakan Koca: Somut tedbirler hayata geçirilecek
- Alkol yasağını savunmuştu... Fotoğrafları ortaya çıktı
- Albayrak'ın istifasıyla ilgili iddialara yanıt
- Muhittin Böcek’in talimatı ‘geçersiz’ sayıldı
- 'Sus' genelgesini bizzat Süleyman Soylu göndermiş
- Bakan Selçuk'tan eğitimde koronavirüs itirafı
- İmamoğlu'ndan soruşturmayla ilgili ilk açıklama
- AFAD'dan başkanlara 'deprem' yasağı!