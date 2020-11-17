İstanbul Film Festivali'nin çevrimiçi gösterimleri 'Kasım Seçkisi'yle sürüyor

17 Kasım 2020 Salı, 10:52

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından düzenlenen İstanbul Film Festivali, yeni bir seçkiyle 20-29 Kasım tarihlerinde dijital ortamda izleyiciyle buluşuyor.

Türkiye’de ilk kez gösterilecek 10 filmlik kasım seçkisi dünya prömiyerlerini San Sebastián, Venedik, Tallinn, SXSW film festivallerinde yapmış filmlerden oluşuyor.

filmonline.iksv.org adresinden izlenecek filmlerin biletleri aynı site üzerinden alınabiliyor. Bilet alınan filmler, gösterime açık kaldıkları 5 gün boyunca izlenebilecek. Filmler, her gün 21.00’de gösterime girecek ve 5'er gün boyunca gösterimde kalacak. İzle tuşuna bastıktan 30 saat sonra film gösterimi kesilecek ve erişime kapanacak.

Türkçe altyazılı olarak yapılacak gösterimlere yalnızca Türkiye’den erişilebiliyor. Biletler 18 Kasım Çarşamba saat 10.30’da filmonline.iksv.org adresinden satışa sunuluyor.

KASIM SEÇKİSİ