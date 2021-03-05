İstanbul Film Festivali'nin Ulusal Yarışma Jüri Başkanı Tolga Karaçelik oldu

05 Mart 2021 Cuma, 09:41

İKSV tarafından ilk kez 1982 yılında bir sinema haftası olarak düzenlenen İstanbul Film Festivali, bu yıl 40. yaşını kutlayacak.

Festival 1 Nisan'da çevrimiçi olarak başlayacak, haziran ayında da festivalin yarışmalı bölümleriyle sinemalarda, açık hava mekânlarında ve yine çevrimiçi olarak izleyicisi ile buluşacak.

ULUSAL YARIŞMA JÜRİ BAŞKANI AÇIKLANDI

Festivalin Ulusal Yarışma bölümünün Jüri Başkanı, "Gişe Memuru", "Sarmaşık", "Kelebekler" ve "Küçük Şeyler" gibi filmlerin yönetmeni Tolga Karaçelik olacak.

Açıklama festivalin resmi Twitter profilinden "Ve karşınızda 40. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma Jüri Başkanı: Tolga Karaçelik" ifadeleriyle duyuruldu.

Ve karşınızda 40. İstanbul Film Festivali Ulusal Yarışma Jüri Başkanı: @tolgakaracelik ?



Festivalin 40. yılına 27 gün kaldı. Hazır mısınız? #istfilmfest40



Fotoğraf: @muhsinakgunofcl pic.twitter.com/98WvdR768H — İstanbul Film Festivali (@ist_filmfest) March 4, 2021

40. İstanbul Film Festivali’nde Türkiye Sineması bölümündeki filmler Ulusal Yarışma, Ulusal Belgesel Yarışması ve Ulusal Kısa Film Yarışması başlıkları altında izleyicilerle buluşacak.

Ulusal Yarışma’da büyük ödül olarak En İyi Film’e Altın Lale veriliyor, ayrıca festivalin kurucularından Onat Kutlar adına Jüri Özel Ödülü, En İyi Yönetmen, En İyi Kadın Oyuncu, En İyi Erkek Oyuncu, En İyi Senaryo, En İyi Görüntü Yönetmeni, En İyi Kurgu ve En İyi Özgün Müzik dallarında da birer ödül veriliyor. Festivalde ayrıca Seyfi Teoman adına En İyi İlk Film Ödülü de veriliyor.

40. İstanbul Film Festivali Türkiye Sineması danışma kurulu, sinema yazarları Engin Ertan, Kaan Karsan, Nil Kural ve Esin Küçüktepepınar’dan oluşuyor. Kısa Film danışma kurulu üyeleri Yeşim Burul, Nezaket Erden, Ferit Karol.