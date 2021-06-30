Istanbul Fringe Festival 2021 Hybrid, tüm seneye yayılıyor

30 Haziran 2021 Çarşamba, 04:00

Türkiye’den ve dünyadan tiyatro, dans ve performans disiplinlerinde üretilen alternatif işleri katılımcılarla buluşturan Istanbul Fringe Festival, 18-26 Eylül tarihleri arasında yer alacak fiziksel, dijital ve online etkinliklerin yanı sıra tüm tiyatro sezonuna yayılacak. Festivalde Türkiye’nin yanı sıra ABD, Almanya, Belçika, Fransa, Hollanda, İspanya, İsrail, İtalya, Japonya, Macaristan, Polonya, Rusya, Ukrayna ve Yunanistan’dan 30 farklı ekibin işleri yer alacak.

Mekânlarda fiziksel olarak 9 etkinlik, çevrimiçi platformlarda da 21 gösteri katılımcılarla buluşacak. Pandeminin etkileri sürerken, festival sınırlı sayıda fiziksel gösteri düzenlemeyi tercih etmiş. Ancak geçen seneden bu yana festival topluluğuyla fiziksel olarak buluşturulamayan gösteriler, tiyatro sezonu boyunca, yani Mayıs 2022’ye kadar her ay şehrin çeşitli noktalarında İstanbullu sanatseverlerle bir araya gelecek.

‘SANATIN MERKEZİ İSTANBUL...’

İBB iştiraklerinden Kültür AŞ Genel Müdürü Murat Abbas konuya ilişkin açıklamasında, “İBB ve Kültür AŞ olarak İstanbul için en büyük hedeflerimizden biri, şehrimizi yaratıcılığın, çoksesliliğin ve çok renkli bir kültür sanat yaşamının dünyadaki sayılı merkezlerinden biri haline getirmek. Bu nedenle de Şehir Sponsoru olarak, bünyesinde pek çok farklı sanat disiplinini, yerel ve global performansları barındıran Istanbul Fringe Festival’e şehrimizin kapılarını açmaktan büyük mutluluk duyuyoruz” şeklinde konuştu.

Festivalin fiziksel programı ayrıca mekân sponsorları olan BeReZe Gösteri Evi, Çevre Tiyatrosu, DasDas, DOTOrmanda, ENKA Açıkhava Tiyatrosu, Kadıköy Boa Sahne ve Sakıp Sabancı Müzesi’nde sahnelenecek.

Festival biletleri 1 Temmuz’dan itibaren Mobilet’te satışa çıkacak.

OYUNLARDA PANDEMİ ETKİSİ...



Festivalin sanat yönetmeni Emre Yıldızlar, gazetemize şöyle konuştu: “Bu seneki seçkide içinden geçen pandemi dönemini anlamlandırmaya çalışan, birbirimizle etkileşime geçmenin yeni yollarını arayan işlerle karşılaşmak bizi mutlu etti. Yıkımın ardından yeşeren sanatsal yaratıcılığı Istanbul Fringe Festival katılımcıları ile buluşturmak fikri bizi çok heyecanlandırıyor. Her yıl şehrin ve performans sanatlarının sınırlarını bir adım daha genişleten Istanbul Fringe Festival’in 3. edisyonunda bir araya gelmek için sabırsızlanıyoruz.”