İstanbul Havalimanı’nda eşine az rastlanır uyuşturucu ele geçirildi
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı’nda gerçekleştirilen operasyonlarda, havalimanına farklı tarihlerde gelen iki şüpheli yolcunun valizlerinde içki şişelerine doldurulmuş toplam 17 kilogram sıvı kokain ele geçirildi.
Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanı'nda 10 gün ara ile gerçekleştirilen iki operasyondan ilkinde havalimanına gelen yolcular uyuşturucu kaçakçılığı bakımından mercek altına alındı.
Bilgi sistemleri üzerinden yapılan incelemede Brezilya’nın Sao Paulo kentinden gelen bir yolcu riskli olarak değerlendirildi. Yolcuyu taşıyan uçağın havalimanına iniş yapmasının hemen ardından uçaktaki valizler x-ray cihazından geçirildi ve narkotik dedektör köpeklerle arandı.
İÇKİ ŞİŞELERİ İÇERİSİNDEN SIVININ KOKAİN ÇÖZELTİSİ ÇIKTI
Narkotik dedektör köpeklerin şüpheli yolcunun valizindeki içki şişelerine tepki vermesi üzerine bu şişeler açılarak içerisindeki alkollü içecek görünümündeki sıvı analiz edildi. Yapılan analizde içki şişeleri içerisindeki sıvının kokain çözeltisi olduğu anlaşıldı. Uyuşturucu kaçakçıları dünyada eşine az rastlanır bir yöntem denemiş olmasına rağmen Gümrük Muhafaza ekiplerinin dikkati sayesinde toplam 8 kilogram ağırlığında ve yaklaşık 6 milyon lira değerindeki sıvı kokainin Türkiye’ye sokulması engellendi.
10 GÜN ARAYLA BENZER İKİNCİ OPERASYON
Gümrük Muhafaza ekiplerince İstanbul Havalimanında benzer bir diğer operasyon ise ilk yakalamadan 10 gün sonra gerçekleştirildi. İlk yakalamada Türkiye’ye içki şişelerinde sıvı kokain sokulmasının denenmesi Gümrük Muhafaza Narkotim ekiplerinin bu alana özellikle eğilmesine sebep oldu. Bu kapsamda Brezilya’dan gelen bir başka yolcu Gümrük Muhafaza ekiplerinin risk analizine takıldı. Şüpheli yolcunun havalimanına inmesinin ardından operasyon için düğmeye basıldı. Yolcunun valizleri yine x-ray cihazı ve narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi. Bu yolcunun valizinde de 4 tane içki şişesi olduğu tespit edildi. Narkotik dedektör köpeklerin bu şişelere tepki vermesi sonucu şişelerdeki sıvından numune alınarak yapılan analizde kokain çözeltisi olduğu anlaşıldı. Bu operasyonda da 9 kilogram ağırlığında 7,8 milyon değerinde kokain ele geçirildi.
GÖZALTINA ALINDILAR
Gümrük Muhafaza ekiplerince toplam 17 kilogram ağırlığında,13,8 milyon lira değerinde sıvı kokain çözeltisi ele geçirildi. Söz konusu uyuşturucuyu Türkiye’ye sokmak isteyen zanlılar ise gözaltına alındı.
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