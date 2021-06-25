İstanbul Havalimanı'nda korkutan patlama
İstanbul Havalimanı'nda gece saatlerinde bir araçta patlama meydana geldi. Yanan araç itfaiye ekiplerinin müdahalesi ile söndürüldü.
AirportHaber'in haberine göre bir turizm firmasına ait 34 CIE 479 plakalı hafif ticari araç yolcusunu bıraktıktan sonra alev alarak yanmaya başladı. Aracın klima motorundan kaynaklandığı belirtilen patlama ile araç yanmaya başladı. Yangının tüm aracı kaplaması ile birlikte alanda bulunanlar korku dolu dakikalar yaşadı.
İtfaiye ekiplerinin olaya anında müdahale etmesi ile araç söndürüldü. Olayda herhangi bir yaralanma olmadığı belirtildi.
İYİ Parti İstanbul İl Teşkilatı Kurucu Yönetim Kurulu Üyesi ve İBB Meclis Üyesi Ali Kıdık'ın sosyal medya hesabından İstanbul Havalimanı'nda yanan aracın görüntülerini paylaştı. Kıdık, 'İstanbul Havalimanı’nda korku dolu dakikalar. Araç önce patladı sonra cayır cayır yandı' açıklamasında buldu.
İstanbul Havalimanı’nda korku dolu dakikalar. Araç önce patladı sonra cayır cayır yandı. @igairport pic.twitter.com/5UBhW4DnrT— Ali KIDIK (@alikdk) June 24, 2021
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