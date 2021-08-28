İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalanan IŞİD üyesi yeniden sınır dışı edildi

İstanbul Havalimanı'nda, sahte pasaport kullandığı tespit edilen ve daha önce de yakalanıp geri gönderilen bir IŞİD üyesi yeniden sınır dışı edildi.

AA
28 Ağustos 2021 Cumartesi, 13:25
İstanbul Havalimanı'nda sahte pasaportla yakalanan IŞİD üyesi yeniden sınır dışı edildi
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Rus uyruklu A.U.D, sahte pasaportla Rusya'nın başkenti Moskova'ya gitmek için 2 Ağustos'ta İstanbul Havalimanı'na geldi.

Polis kontrolü sırasında U.D. ismine düzenlenmiş sahte pasaport kullandığı tespit edilen şüpheli, gözaltına alındı.

BİRÇOK KEZ DENEMİŞ

IŞİD terör örgütüne üye olduğu gerekçesiyle geçen yıl Türkiye'den sınır dışı edilen şüphelinin, Mısır'ın başkenti Kahire'den geldiği, sahte pasaportu da Gana'dan kargo yoluyla temin ettiği belirlendi.

Bu yıl içinde de normal yollarla birçok kez Türkiye'ye girmeye çalışırken yakalanıp geri gönderildiği tespit edilen şüpheli A.U.D, yasal işlemlerin ardından tekrar sınır dışı edildi.




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