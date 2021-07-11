İstanbul Havalimanı'nda uçağı kaçıran yolcu hayatını kaybetti
İstanbul Havalimanı'nda, yolcu uçuşu kaçırdıktan sonra merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti.
İstanbul Havalimanı'nda, dün akşam saatlerinde İstanbul-Antalya seferini yapmak üzere gelen yolcu uçuşu kaçırdıktan sonra merdivenlerden düşerek hayatını kaybetti.
Fransa'nın Paris kentinden İstanbul'a gelen ve Antalya uçuşuna devam edeceği öğrenilen yolcu, Antalya uçağına yetişemedi. Havalimanı içerisindeki yürüyen merdivenlerden inmeye çalışan yolcunun bir anda merdivenlerden düştüğü öğrenildi.
Airporthaber'in aktardıklarına göre, kafasından darbe alan yolcunun Arnavutköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldığı ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtulamadığı öğrenildi.
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