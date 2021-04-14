İstanbul Havalimanı'ndan 'kısıtlama' açıklaması

İGA, kısmi kapanma nedeniyle yolcuların seyahat belgeleriyle İstanbul Havalimanı'na ulaşabileceğini duyurdu

AA
14 Nisan 2021 Çarşamba, 09:44
İstanbul Havalimanı'ndan 'kısıtlama' açıklaması
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İGA, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında alınan kısmi kapanma kararı nedeniyle uçuşu olan yolcuların seyahat belgeleri ile İstanbul Havalimanı'na ulaşım sağlayabileceklerini bildirdi.

İGA'nın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, bugünden itibaren Kovid-19 önlemleri kapsamında kısmi kapanmanın gerçekleştirileceği belirtildi.

Açıklamada, "Kısmi kapanma sürecinde yolcularımız seyahat belgelerini ibraz ederek, havalimanı ulaşımlarını sağlayabilirler. Sağlıklı ve güvenli uçuşlar dileriz." denildi.


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