İstanbul Havalimanı'nı çekirgeler bastı, notam yayımlandı

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 12:05

İstanbul Havalimanı'nda dün sabah 06.00'dan itibaren çekirge sürüsü ortaya çıktı. Çekirge sürüsünün martıları piste çekmesiyle notam yayımlandı.

BİR UÇAK, MARTIYA ÇARPTI

Airporthaber'de yer alan habere göre, çekirgelerin martıları bölgeye çekmesi sonrası bir uçak, martıya çarptı. Bazı uçaklar ise pisti pas geçti.

İLAÇLAMA İŞLEMİ YAPILDI

Havalimanı ekipleri pistte ilaçlama işlemi yaptı. Binlerce çekirgenin de ilaçlama sonrası öldüğü öğrenildi.