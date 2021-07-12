İstanbul Havalimanı'nı çekirgeler bastı, notam yayımlandı
İstanbul Havalimanı'nda çekirge sürüsü ortaya çıktı. Çekirgelerin uçuş trafiğini etkilemesinin ardından notam yayımlandı.
İstanbul Havalimanı'nda dün sabah 06.00'dan itibaren çekirge sürüsü ortaya çıktı. Çekirge sürüsünün martıları piste çekmesiyle notam yayımlandı.
BİR UÇAK, MARTIYA ÇARPTI
Airporthaber'de yer alan habere göre, çekirgelerin martıları bölgeye çekmesi sonrası bir uçak, martıya çarptı. Bazı uçaklar ise pisti pas geçti.
İLAÇLAMA İŞLEMİ YAPILDI
Havalimanı ekipleri pistte ilaçlama işlemi yaptı. Binlerce çekirgenin de ilaçlama sonrası öldüğü öğrenildi.
Video Haberler
- Motosikletlinin otomobile çarptığı anlar kamerada
- 'Hazar Gölü' tatilcilerin akınına uğradı
- Erzurum’da patencilerin tehlikeli yolculuğu
- Antalya'da gençlerin tekmeli yumruklu kavgası kamerada
- Nikomedia gün yüzüne çıkacak
- Antalya’da yanan otomobilde can pazarı
- Beyoğlu’nda bakkalda silahlı saldırı anları kamerada
- Artvin'de Off Road yarışları nefes kesti
- Aracın çocuğa çarpma anı kamerada
- Balıkesir'in Edremit ilçesinde domuzlar Kazdağları'ndan
En Çok Okunan Haberler
- Türkiye'de Delta varyantı nedeniyle ilk yasak geldi!
- Cumhur İttifakı'nda 'çözüm süreci' krizi
- 14 bin maaş alan kaymakamın 9 bin TL'lik ayakkabısı
- Sedat Peker'den yeni 'Süleyman Soylu' paylaşımları
- Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
- AKP ve MHP'nin oyları son 6 ayda eridi
- Bir kripto para vurgunu daha
- Ağaç kesme tartışmasında oğlunu öldürdü
- Trabzonspor’un eski başkanından Güneş’e sert sözler
- AKP'li vekillerin Erdoğan'dan isteği