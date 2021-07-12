Son dakika: Kadıköy'de kilise duvarının üzerine çıkıp oynayan şüpheliler hakkında yeni gelişme

12 Temmuz 2021 Pazartesi, 11:15

Kadıköy'de bulunan Surp Takavor Ermeni Kilisesi'nin kapısının üzerine çıkan 2 kişi çalan müzik eşliğinde karşılıklı oynadı.Gruptaki 3 kişi kilisenin kapı duvarının üstüne çıktı. Bir kişi kapının üstünde otururken diğer iki kişi ise burada oynamaya devam etti.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Görüntülerin sosyal medyada tepki toplamasının ardından Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bir grubun Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkarak müzik eşliğinde oynamasına ilişkin soruşturma başlattı.

Savcılık, soruşturma kapsamında, kimliğini tespit ettiği şüphelilerin yakalanmasına yönelik emniyet güçlerine talimat verdi.

3 ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekipleri yaptıkları çalışmada, kilise duvarının üstüne çıkarak oynadığı iddia edilen 3 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

'SORUŞTURMA AÇMALIDIR'

Görüntüler üzerine İçişleri Bakanlığı'na seslenen HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, ''Kadıköy’deki kilisemize saygısızlık yapanları ve yol verenleri kınıyorum. Derhal her daim polis olan o noktadaki polisler hakkında soruşturma açmalıdır'' ifadelerini kullandı.

'PROVOKASYON OLARAK DEĞERLENDİRİYORUZ'

AKP Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, ''Kadıköy Surp Takavor Kilisesi'nin duvarının üstüne çıkan bir grup, bu dini mekana gösterilmesi gereken saygıya yakışmayan davranışlarda bulunmuştur. Surp Takavor Kilisesi'ne yönelik bu saygısızlığı kınıyoruz. Mabedlere yapılan saygısızlık herkese karşı saygısızlıktır. Camileri, kiliseleri, havraları hedef alan, dini mekanların saygınlığına yaraşmayan her türlü eylemi provokasyon olarak değerlendiriyoruz ve insanlık adına mahkum ediyoruz'' dedi.