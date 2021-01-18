İstanbul için don uyarısı
İstanbul Valiliği'nden bu gece ve yarın sabah saatleri için don olayı uyarısı yapıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, "Bu gece ve yarın sabah saatlerinde İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı" dendi.
Valilik açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden alınan meteorolojik tahminlere göre; İlimizde Cuma günü akşam saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar yağışının, bugün öğleden sonra Anadolu yakasında etkili olması, yağışın akşam saatlerinde kesileceği tahmin ediliyor.
Yarın (19.01.2021 Salı günü) İstanbul’un kuzey kesimlerinde (Arnavutköy, Sarıyer, Beykoz, Çekmeköy ve Şile) sabah saatlerinden öğle saatlerine kadar hafif kar yağışı geçişleri bekleniyor.
KUVVETLİ BUZLANMA VE DON OLAYI UYARISI
Bu gece ve yarın (Salı) sabah saatlerinde İstanbul genelinde yer yer kuvvetli olmak üzere buzlanma ve don olayı beklendiğinden, yaşanabilecek olumsuzluklara (ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
İLÇE İLÇE KAR KALINLIKLARI
18.01.2021 saat 09.00 itibariyle Bazı Merkezlerde Ölçülen Kar Kalınlıkları:
Çatalca (Radar sahası) 19 cm, Sarıyer Kilyos: 10 cm, Silivri 10 cm, Sarıyer 8 cm, İstanbul Havaalanı 6 cm, Ümraniye 3 cm, Atatürk Havaalanı 2 cm, Sabiha Gökçen Havaalanı 2 cm olarak ölçülmüştür."
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