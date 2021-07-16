İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Vaka sayısında artışlar saptanıyor

16 Temmuz 2021 Cuma, 21:11

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Twitter hesabından, koronavirüs hakkında bilgilendirmede bulundu.

İstanbul’daki Covid-19 pozitif vaka sayısında artış saptandığını belirten Memişoğlu, "Covid 19 pozitif vaka sayımızda az da olsa artışlar saptanmakta olup; farkındalık, maske, mesafe ve aşı ile önlemimizi alalım" dedi.

Yurttaşlara aşı yaptırma çağrısı yapan Memişoğlu, “Bugüne kadar hedef nüfustaki 3.5 milyon vatandaşımızın(%30) aşılamasını tamamladık. Haydi İstanbul, öncelikli hedefimiz %60” ifadelerini kullandı.