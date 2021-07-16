İstanbul İl Sağlık Müdürü Memişoğlu: Vaka sayısında artışlar saptanıyor
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, koronavirüs vaka sayısında artışlar olduğunu belirterek, yurttaşlara aşı çağrısında bulundu.
İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, Twitter hesabından, koronavirüs hakkında bilgilendirmede bulundu.
İstanbul’daki Covid-19 pozitif vaka sayısında artış saptandığını belirten Memişoğlu, "Covid 19 pozitif vaka sayımızda az da olsa artışlar saptanmakta olup; farkındalık, maske, mesafe ve aşı ile önlemimizi alalım" dedi.
Yurttaşlara aşı yaptırma çağrısı yapan Memişoğlu, “Bugüne kadar hedef nüfustaki 3.5 milyon vatandaşımızın(%30) aşılamasını tamamladık. Haydi İstanbul, öncelikli hedefimiz %60” ifadelerini kullandı.
Covid 19 pozitif vaka sayımızda az da olsa artışlar saptanmakta olup; farkındalık, maske, mesafe ve aşı ile önlemimizi alalım. Toplumunuza güveniyoruz. Bugüne kadar hedef nüfustaki 3.5 milyon vatandaşımızın(%30) aşılamasını tamamladık. Haydi İstanbul, öncelikli hedefimiz %60.— Prof. Dr. Kemal Memişoğlu (@drmemisoglu) July 16, 2021
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