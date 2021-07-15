İstanbul Film Festivali’nde ödüller sahiplerini buldu

Uzatmayalım; başkanlığını Tolga Karaçelik’in yaptığı ve yazar Şebnem İşigüzel, oyuncu Ece Dizdar, sanat yönetmeni Naz Erayda Kurdoğlu ve yapımcı Nadir Öperli’den oluşan Ulusal Yarışma jürisi Altın Lale ödülünü ve 200 bin liralık para ödülünü yönetmenliğini Emre Erdoğdu’nun yaptığı “Beni Sevenler Listesi” adlı filme verdi. Festivalin ikinci önemli ödülü olan Jüri Özel Ödülü ise “Sen Ben Lenin” adlı filme gitti. Burada hemen küçük bir parantez açalım ve her iki ödülü de sunmak için sahneye gelen başkan Tolga Karaçelik’in dediklerini aktaralım.

‘BENİ DE EKLEYİN LİSTEYE’

Sözlerine “Birkaç şey söylemem lazım, çünkü dayak yiyeceğiz gibi geliyor çıkışta” diyerek başlayan Karaçelik şöyle devam etti: “Bu sene izlediğimiz filmlerin hepsi o kadar güzeldi ki ve bu her sene, yarışmacı olarak bulunduğum zaman da duyduğum ve samimiyetine güvenmediğim bir laftır. Ama gerçekten bu seneki filmler çok çok güzeldi. Anlaşılan insanlar sadece ekmek yapmamışlar pandemide, kurgulara tekrar girilmiş, tekrardan post’lar yapılmış… Çünkü bunun başka türlü bir açıklaması olamaz.” Bu sözlerin ardından “Sen Ben Lenin” adlı filmin Jüri Özel Ödülü’nü aldığını açıklayan Karaçelik Altın Lale’yi takdim ederken de “Gerçekten çok büyük tartışmalar oldu bu ödülde de. Bu yarışmada biz ödül verdiklerimizden ziyade veremediklerimizden dolayı çok fazla pişmanlık duyduk çünkü aramızda hiç ödülün çıkmadığı ama çok sevdiğimiz çok fazla film oldu. Dolayısıyla çok fazla haksızlık etmişiz bazı kişilere, bazı filmlere gibi düşündük. En iyifilm… Beni de listeye ekleyebilirsiniz o zaman… Beni Sevenler Listesi” diyerek bitirdi sözlerini.

“Beni sevenler Listesi”nin yönetmeni Emre Erdoğdu’nun ilk filmi “Kar”ı bir hayli beğenmiş, yeni kuşağın dikkatle izlenmesi gereken sinemacıları arasına yazmıştım. İkinci filmiyle Altın lale alan Erdoğdu sahneye çıktığında şunları söyledi: “Çocukken Hearts in Atlantis adında bir film izlemiştim ve orada Anthony Hopkins’in bir repliği vardı: Dünyaları verseler yaşadıklarımın tek bir dakikası bile değiştirmezdim… En iyi yönetmen, en iyi film, en iyi bilmemne ne demek hiç bilmiyorum, ama dünyanın en şanslı yönetmeni olduğuma yemin edebilirim.” Bu sözlerin ardından sahnede bulunan film ekibine dönerek onlara teşekkürlerini sundu genç yönetmen.

En İyi Yönetmen ödülünü kazanan Fikret Reyhan ödülünü Ercan Kesal’ın elinden (en solda) alırken para ödülünü de Anadol Efes Kültürel Pazarlama Müdürü Orçun Ejder (en sağda) takdim etti

ENİYİ YÖNETMEN VE SENARYO ÖDÜLLERİ FİKRET REYHAN’IN

Antalya’daki yarışmada geçen yıl çok ses getiren “Çatlak” İstanbul’da da yarışmanın favorilerindendi. Hem En İyi Yönetmen hem de En İyi Senaryo ödüllerini alan film (ki iki ödül de Fikret Reyhan’a verildi) FIPRESCI’nin En İyi Film ödülünü de alarak üç ödülle ayrıldı geceden.

En İyi Kadın Oyuncu ödülü iki ikişi arasında paylaştırıldı bu yıl. “Dirlik Düzenlik” adlı filmdeki rolüyle Asiye Dinçsoy ve “Sardunya” filmindeki performansıyla İlayda Elif Elhih ödülü paylaşan isimler oldu.

En İyi Erkek Oyuncu ödülü ise “Beni Sevenler Listesi” adlı filmdeki oyunuyla Halil Babür’e verildi.

Seyfi Teoman En İyi İlk Film Ödülü’nü Zeynep Dadak başkanlığındaki jüri Çağıl Bocut’un yönettiği “Sardunya” kazandı. “sardunya” aynı zamanda En İyi Görüntü Yönetmeni (Orçun Özkılınç) ödülünü de aldı.

Hasan Saltık adına verilen En İyi Müzik ödülü “Av” filminin müziklerini yapan Deniz Cuylan ve Brian Bender’a verilirken En İyi Kurgu ödülünü “Cemil Şov” filmiyle Evren Luş aldı.

DİĞER ÖDÜLLER

Uluslararası Yarışma’da Altın Lale ödülü’nü Madiano Marcheti’nin yönettiği “Madalena” kazandı. Bu yıl Radu Jude başkanlığındaki jüri, iki filmi jüri özel ödülüne layık gördü. Uluslararası Yarışma Jüri Özel Ödülü George Peter Barbari’nin yönettiği “Bekâretin Sonu” ve Thomas Imbach’ın yönettiği “Nemesis" filmlerine verildi.

Ulusal Belgesel Film Yarışması’nda bu yıl 9 film yarıştı. Ulusal Belgesel Yarışması jürisinde yönetmenler Serdar Kökçeoğlu ve Martina Priessner ile yönetmen ve yapımcı Hasan Söylemez yer aldı. En İyi Belgesel Ödülü’nü Yusuf Emre Yalçın’ın yönettiği “Anima" kazandı. Ulusal Belgesel Yarışması’nda Etna Özbek’in yönettiği “Nosema” ile Sidar İnan Erçelik’in yönettiği “Rüzgâr Tayı” filmlerine Mansiyon verildi.

Ulusal Kısa Film Yarışması’nda bu yıl 13 film yarıştı. Jüride oyuncu ve yapımcı Nazlı Bulum, yönetmen Engin Erden ve sinema yazarı Selin Gürel yer aldı. Jüri, En İyi Kısa Film Ödülü’ne Serhat Karaaslan'ın yönettiği “Suçlular” filmini layık gördü. Ulusal Kısa Film Yarışması’nda Malaz Usta'nın yönettiği “Sürgünde Bir Yıl” filmine Mansiyon verildi.

Belkıs Özener ödülünü Necip Sarıcı’nın elinden aldı





Suna Selen’e ödülünü oyuncu Selen Uçer takdim etti.

ONUR ÖDÜLLERİ

İstanbul Film Festivali tarafından sinemaya gönül ve emek veren isimlere takdim edilen Sinema Onur Ödülleri, bu yıl "jet rejisör" lakaplı yönetmen Çetin İnanç, tiyatro ve sinema oyuncusu Suna Selen, tiyatro ve sinema oyuncusu Salih Güney ve ses sanatçısı, oyuncu ve dublaj sanatçısı Belkıs Özener’e sunuldu. Belkıs Özener’e ödülünü Necip Sarıcı, Suna Selen’e Selen Uçer, Salih Güney’e ise Selda Alkor takdim etti.