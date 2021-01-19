İstanbul Indoor Challenger tenis turnuvasının basın toplantısı yapıldı
Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş:"Türkiye olarak ATP'nin, WTA'in ve ITF'in talepleriyle, dünyanın en fazla turnuva düzenleyen ülkesiyiz."
Yılın ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) challenger organizasyonu olma özelliği taşıyan ve ana tablo maçları dün başlayan İstanbul Indoor Challenger turnuvasının basın toplantısı gerçekleştirildi.
Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen TED Spor Kulübündeki basın toplantısına, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tınaz, İstanbul Challenger Turnuva Direktörü Melis Yafe ve milli tenisçi Ergi Kırkın katıldı.
Toplantıda konuşan Cengiz Durmuş, "Dünyanın en iyi sporcularını çıkarabilmek, en iyisi olabilmek için çalışıyoruz. Stratejilerimiz ve çalışmalarımızla, bu uğurda bütün paydaşlarıyla birlikte olmayı arzulayan bir yapı içerisindeyiz. Bugün de TED Spor Kulübünün yöneticilerine ve başkanına teşekkür ediyorum. Uluslararası düzeyde bir ATP turnuvası olan İstanbul Challenger'ın 72. senesini tamamladık." ifadelerini kullandı.
Genç sporcuların gelişiminin her geçen gün arttığını aktaran Durmuş, "Bugün geldiğimiz noktada, pandemi sürecinde birçok ülkenin tenis açısından zor durumda olduğu yerde, Türkiye olarak, bütün bakanlıklarımız, birimlerimiz, sağlık teşkilatlarımız ve insanlarımızın verdiği güvenle, ATP'nin, WTA'in ve ITF'in talepleriyle, dünyanın en fazla turnuva düzenleyen ülkesiyiz. Gün gelmiyor ki ülkemizde uluslararası bir turnuva olmasın." diye konuştu.
TINAZ: "ATP, SPORCULARINA NASIL SAHİP ÇIKTIĞINI ŞU ANDA GÖSTERİYOR"
TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tınaz, İstanbul'da böyle bir turnuvayı düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirtti.
Turnuvanın iyi bir şekilde devam etmesini umduğunu aktaran Tınaz, şunları söyledi:
"ATP, sporcularına nasıl sahip çıktığını şu anda gösteriyor. Onların para kazanması ve antrenman yapması gerektiğini düşünen bu kuruluş, Türkiye'de bir seri challenger turnuvası düzenledi ve maddi olarak hepsini üst düzeyde destekliyor. Hatta çok maç oynamamış sporcuların herhangi bir sakatlığa maruz kalmaması için bu turnuvaya kendi fizyoterapistini dahi gönderiyor. Bu kadar sporcularına bakıyor. Bunun bütün dünyaya ve ülkemiz spor idarecilerine örnek olmasını diliyorum."
İstanbul Indoor Challenger'da ikinci tura yükselen tenisçi Ergi Kırkın ise ikinci turda da yoluna devam edebilmek için elinden geleni yapacağını belirtti.
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet’in Nurcu imamından Erdoğan’a ‘darbe’ tehdidi
- AİHM ve istinaf kararlarına rağmen tazminata çarptırıldı
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Akşener ziyareti
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Ailesi istismar zanlısı erkeği davul zurna ile karşıladı
- Gelecek Partili isimden Bahçeli'ye yanıt
- Bahçeli'den Ankara'daki saldırılar hakkında açıklama!
- Financial Times Afrika'daki Türkiye'yi yazdı
- Özdağ soruşturması savcısına Ülkü Ocakları'ndan tehdit
- İmamoğlu'ndan kritik açıklama
Video Haberler
- Selçuk Özdağ’a saldırı anının görüntüsü ortaya çıktı
- Oltasına martı takıldı, ne yapacağını şaşırdı
- Ekonomik krizin boyutu bu kez Adana'da görüntülendi
- Karda 'penguen yürüyüşü' hayat kurtarıyor
- Sürpriz evlilik teklifi hüsranla bitti
- Servis midibüsü, karlı yolda devrildi: 11 yaralı
- Domuz sürüsünün kaçışları drone ile böyle görüntülendi
- Köylüler su ararken buldu
- 6.4 büyüklüğündeki deprem kamerada
- Boğaziçililer sosyal medyadan koro halinde seslendi
En Çok Okunan Haberler
- Diyanet’in Nurcu imamından Erdoğan’a ‘darbe’ tehdidi
- AİHM ve istinaf kararlarına rağmen tazminata çarptırıldı
- Ümit Özdağ'dan dikkat çeken Akşener ziyareti
- Sedat Peker'e 'gözaltı' ve 'sınırdışı' iddiası
- Ailesi istismar zanlısı erkeği davul zurna ile karşıladı
- Gelecek Partili isimden Bahçeli'ye yanıt
- Bahçeli'den Ankara'daki saldırılar hakkında açıklama!
- Financial Times Afrika'daki Türkiye'yi yazdı
- Özdağ soruşturması savcısına Ülkü Ocakları'ndan tehdit
- İmamoğlu'ndan kritik açıklama