İstanbul Indoor Challenger tenis turnuvasının basın toplantısı yapıldı

19 Ocak 2021 Salı, 13:10

Yılın ilk Profesyonel Tenisçiler Birliği (ATP) challenger organizasyonu olma özelliği taşıyan ve ana tablo maçları dün başlayan İstanbul Indoor Challenger turnuvasının basın toplantısı gerçekleştirildi.

Organizasyonun ev sahipliğini üstlenen TED Spor Kulübündeki basın toplantısına, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş, TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tınaz, İstanbul Challenger Turnuva Direktörü Melis Yafe ve milli tenisçi Ergi Kırkın katıldı.

Toplantıda konuşan Cengiz Durmuş, "Dünyanın en iyi sporcularını çıkarabilmek, en iyisi olabilmek için çalışıyoruz. Stratejilerimiz ve çalışmalarımızla, bu uğurda bütün paydaşlarıyla birlikte olmayı arzulayan bir yapı içerisindeyiz. Bugün de TED Spor Kulübünün yöneticilerine ve başkanına teşekkür ediyorum. Uluslararası düzeyde bir ATP turnuvası olan İstanbul Challenger'ın 72. senesini tamamladık." ifadelerini kullandı.

Genç sporcuların gelişiminin her geçen gün arttığını aktaran Durmuş, "Bugün geldiğimiz noktada, pandemi sürecinde birçok ülkenin tenis açısından zor durumda olduğu yerde, Türkiye olarak, bütün bakanlıklarımız, birimlerimiz, sağlık teşkilatlarımız ve insanlarımızın verdiği güvenle, ATP'nin, WTA'in ve ITF'in talepleriyle, dünyanın en fazla turnuva düzenleyen ülkesiyiz. Gün gelmiyor ki ülkemizde uluslararası bir turnuva olmasın." diye konuştu.

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TED Spor Kulübü Başkanı Mehmet Tınaz, İstanbul'da böyle bir turnuvayı düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirtti.

Turnuvanın iyi bir şekilde devam etmesini umduğunu aktaran Tınaz, şunları söyledi:



"ATP, sporcularına nasıl sahip çıktığını şu anda gösteriyor. Onların para kazanması ve antrenman yapması gerektiğini düşünen bu kuruluş, Türkiye'de bir seri challenger turnuvası düzenledi ve maddi olarak hepsini üst düzeyde destekliyor. Hatta çok maç oynamamış sporcuların herhangi bir sakatlığa maruz kalmaması için bu turnuvaya kendi fizyoterapistini dahi gönderiyor. Bu kadar sporcularına bakıyor. Bunun bütün dünyaya ve ülkemiz spor idarecilerine örnek olmasını diliyorum."

İstanbul Indoor Challenger'da ikinci tura yükselen tenisçi Ergi Kırkın ise ikinci turda da yoluna devam edebilmek için elinden geleni yapacağını belirtti.



