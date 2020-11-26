İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları
İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 460,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.053,00 lira oldu.
İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:
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