İstanbul Kapalıçarşı'da altın fiyatları

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 460,20 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.053,00 lira oldu.

cumhuriyet.com.tr
26 Kasım 2020 Perşembe, 12:41
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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


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