İstanbul Kapalıçarşı'da atında son durum

İstanbul Kapalıçarşı'da 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı 466,40 lira, Cumhuriyet altınının satış fiyatı ise 3.093,00 lira oldu.

cumhuriyet.com.tr
16 Aralık 2020 Çarşamba, 15:21
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İstanbul Kapalıçarşı'da alınıp satılan altın türlerinin, önceki kapanış ve bugün açılış fiyatları (TL) şöyle:


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