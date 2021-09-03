İstanbul Kasımpaşa'da hafif ticari otomobil durağa daldı; yaralılar var

İstanbul Kasımpaşa'da hafif ticari otomobilin durağa dalması sonucunda yaralıların olduğu bildirildi.

DHA
03 Eylül 2021 Cuma, 10:39
İstanbul Kasımpaşa'da hafif ticari otomobil durağa daldı; yaralılar var
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Beyoğlu, Kasımpaşa'da hafif ticari otomobil, otobüs durağına daldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Durakta bekleyenlerden yaralananlar olduğu belirtildi.

Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor.



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