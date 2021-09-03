İstanbul Kasımpaşa'da hafif ticari otomobil durağa daldı; yaralılar var
İstanbul Kasımpaşa'da hafif ticari otomobilin durağa dalması sonucunda yaralıların olduğu bildirildi.
Beyoğlu, Kasımpaşa'da hafif ticari otomobil, otobüs durağına daldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Durakta bekleyenlerden yaralananlar olduğu belirtildi.
Sağlık ekipleri yaralılara müdahale ediyor.
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