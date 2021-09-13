İstanbul Kuzey Marmara otoyolunda korkunç kaza
İstanbul Kuzey Marmara otoyolunda, süratli giderken sürücüsünün frene bastığı TIR, kontrolden çıkarak emniyet şeridindeki otomobili ezdi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Kaza, saat 16.40 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Odayeri mevkiinde meydana geldi.
Süratli giderken sürücüsü Hikmet K.’nin frene bastığı 41 KL 232 plakalı TIR, kontrolden çıkarak, sürücüsü İlkay Y.’nin arıza nedeniyle emniyet şeridinde durdurduğu 14 AAP 171 plakalı otomobile çarptı.
TIR DEVRİLDİ
Otomobili altına alarak ezen TIR, duramayarak yol kenarına devrildi.
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