İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri İstanbul merkezli 4 ilde 15 şüpheliye yönelik FETÖ/PDY operasyonu gerçekleştirdi. Operasyon kapsamında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

DHA
03 Ağustos 2021 Salı, 07:02
İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde FETÖ/PDY'ye yönelik İstanbul merkezli Çorum, Malatya ve Tokat illerinde operasyon gerçekleştirdi. 15 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.  
Operasyon ile ilgili detayların ilerleyen saatlerde paylaşılacağı öğrenildi. 


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