İstanbul merkezli 4 ilde FETÖ/PDY operasyonu

03 Ağustos 2021 Salı, 07:02

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, sabah saatlerinde FETÖ/PDY'ye yönelik İstanbul merkezli Çorum, Malatya ve Tokat illerinde operasyon gerçekleştirdi. 15 şüpheliye yönelik gerçekleştirilen operasyonda bazı şüpheliler gözaltına alındı.

Operasyon ile ilgili detayların ilerleyen saatlerde paylaşılacağı öğrenildi.