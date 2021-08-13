İstanbul merkezli üç ilde PKK operasyonu
İstanbul merkezli 3 ilde PKK operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul, Bingöl ve Tekirdağ'da terör örgütü PKK'ye yönelik gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskında 6 şüpheli gözaltına alındı.
Ekiplerce yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirilirken, operasyon anı kameralara yansıdı.
Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
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