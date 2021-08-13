İstanbul merkezli üç ilde PKK operasyonu

İstanbul merkezli 3 ilde PKK operasyonu düzenlendi. Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

DHA
13 Ağustos 2021 Cuma, 11:00
İstanbul merkezli üç ilde PKK operasyonu
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İstanbul,  Bingöl ve Tekirdağ'da terör örgütü PKK'ye yönelik gece saatlerinde operasyon düzenlendi. Adreslere yapılan baskında 6 şüpheli gözaltına alındı.

Ekiplerce yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyaller ele geçirilirken, operasyon anı kameralara yansıdı.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü.
 


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