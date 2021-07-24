İstanbul metrosunda klima patlaması: Tahliye edildi

İstanbul'da Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'nde bulunan Veysel Karani Metro İstasyonu’nda vagonlardan birinde bulunan klima nedeniyle ufak çaplı patlama olduğu bildirildi.

(İHA)
24 Temmuz 2021 Cumartesi, 17:32
İstanbul metrosunda klima patlaması: Tahliye edildi
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İstanbul'da Eyüpsultan Akşemsettin Mahallesi'ndeki Veysel Karani Metro İstasyonu’nda patlama oldu.


Patlamanın vagonlardan birinde bulunan klimadan kaynaklandığı belirtildi. 

Vatandaşlar istasyondan tahliye edilirken, olaya yerine ulaşan ekiplerin incelemesi sürüyor.


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