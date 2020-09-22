İstanbul Modern perşembe ve salı günleri ücretsiz ziyaret edilebilecek
İstanbul Modern, Beyoğlu'ndaki geçici mekanının kapılarını, perşembe günleri herkese, salı günleri ise gençlere ücretsiz açacak.
Türkiye'nin ilk modern ve çağdaş sanat müzesi İstanbul Modern "Sizin Perşembeniz" ve "Genç Salı" projelerini hayata geçirdi.
Müze, her perşembe 11.00-17.00 saatleri arasında herkese, salı günleri 14.00-17.00 saatlerinde ise 18-25 yaş arası gençlere ücretsiz açık olacak.
Ziyaretçiler, aynı zamanda İstanbul Modern'deki tüm sergileri ücretsiz gezip ayda bir kez gerçekleştirilecek etkinlik, sanatçı atölyeleri ve film gösterimlerine katılabilecek.
Perşembe günleri gerçekleştirilecek "Sizin Perşembeniz Sanatçı Atölyeleri", sanatçıların yaratım süreçlerini ve sanatsal deneyimlerini katılımcılarla paylaştıkları atölye çalışmaları, kısa söyleşiler ve sanat uygulamalarından oluşuyor.
Bu etkinliklerle ziyaretçilerini müzeyi, sanat yapıtlarını ve sanatsal üretim süreçlerini keşfetmeye davet eden İstanbul Modern, aynı zamanda sanatçıları tanıyarak, onlarla birlikte üretmenin deneyimine kapı açmayı hedefliyor.
"Genç Salı Etkinlikleri" kapsamında ise gençleri sanat ve sanatçıyla buluşturan özel programlar hazırlanıyor.
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