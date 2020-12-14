İstanbul Modern Sinema'dan çevrimiçi ve ücretsiz program: 'Biz de Varız!'
İstanbul Modern Sinema, Türkiye sinemasından yeni filmleri bir araya getirdiği "Biz de Varız!" programının dokuzuncusunu 17- 30 Aralık tarihleri arasında ilk kez çevrimiçi ve ücretsiz olarak düzenliyor. Aralarında ödüllü film ve belgesellerin olduğu programda "Hayaletler", "Kumbara", "Bina", "Maddenin Halleri", "Mimaroğlu" gibi 11 yapım izleyiciyle buluşacak.
"Biz de Varız!" programı son yılın merak uyandıran, festivallerden ödüllerle dönen filmlerden oluşuyor. Gösterimlere filmlerin yönetmen ve oyuncularıyla söyleşiler de eşlik edecek.
AÇILIŞ 'HAYALETLERİ'İN
"Hayaletler", Azra Deniz Okyay
"Biz de Varız!"ın açılışını dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali'nin Eleştirmenlerin Haftası’nda kazandığı ödülle dikkat çeken, Azra Deniz Okyay’ın ilk uzun metrajı "Hayaletler" yapıyor. Film, İstanbul’un genelinde yaşanan elektrik kesintisiyle daha da distopik hale gelen bir mahallede kendi dertlerinin peşinden giden dört karakterin kesişen hikâyesini takip ediyor.
"Kumbara", Ferit Karol
Hayaletler’in de "En İyi Film" dahil beş ödülle döndüğü bu yılki Altın Portakal Film Festivali’nde "Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü" alan Ferit Karol’un "Kumbara"sı orta sınıf bir adamın kefil olduğu arkadaşından kalan borçla girdiği yeni hayat mücadelesini anlatıyor.
Gösterilecek filmler arasında bir apartmanın çatısına dikilen televizyon anteninin yaydığı öldürücü güç üzerinden gerçeklik algısının manipüle edilişini gerilim-korku türünde işleyen "Bina" da yer alıyor.
"Bina", Orçun Behram
BELGESEL SEÇKİSİ
"Biz de Varız!" seçkisinin önemli bir bölümü bu yıl adından çok bahsedilen "Maddenin Halleri", "Mimaroğlu", "Ah Gözel İstanbul", "Miss Holokost Survivor" gibi belgesellere ait.
"Ah Gözel İstanbul", Zeynep Dadak
YÖNETMEN VE OYUNCULARLA ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİLER
Programdaki gösterimlere, filmlerin yönetmen ve oyuncuları İstanbul Modern Sinema Film Küratörü Müge Turan moderatörlüğündeki söyleşilerle eşlik edecek.
İstanbul Modern’in YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak buluşmalara; "Hayaletler"in yönetmeni Azra Deniz Okyay, başrol oyuncuları Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir, "Hayalimdeki Sahneler"in yönetmeni Metin Akdemir, eş yapımcısı Emre Kaya ve oyuncu Bulut Sezer, "Kadınlar Ülkesi"nin yönetmeni Şirin Bahar Demirel, "Bina"nın yönetmeni Orçun Behram ve başrol oyuncusu İhsan Önal, "Soluk"un yönetmeni Özkan Yılmaz ve oyuncular Uğur Polat, Emrullah Çakay, Aslı İnandık, "Ah Gözel İstanbul"un yönetmeni Zeynep Dadak ve ekibi, "Maddenin Halleri"nin yönetmeni Deniz Tortum ve daha pek çok isim katılacak.
Filmler İngilizce altyazılı olarak ve kontenjan çerçevesinde buradan kayıt yapılarak ücretsiz olarak izlenebilir.
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