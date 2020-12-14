İstanbul Modern Sinema'dan çevrimiçi ve ücretsiz program: 'Biz de Varız!'

14 Aralık 2020 Pazartesi, 12:19

"Biz de Varız!" programı son yılın merak uyandıran, festivallerden ödüllerle dönen filmlerden oluşuyor. Gösterimlere filmlerin yönetmen ve oyuncularıyla söyleşiler de eşlik edecek.

AÇILIŞ 'HAYALETLERİ'İN

"Hayaletler", Azra Deniz Okyay

"Biz de Varız!"ın açılışını dünya prömiyerini yaptığı Venedik Film Festivali'nin Eleştirmenlerin Haftası’nda kazandığı ödülle dikkat çeken, Azra Deniz Okyay’ın ilk uzun metrajı "Hayaletler" yapıyor. Film, İstanbul’un genelinde yaşanan elektrik kesintisiyle daha da distopik hale gelen bir mahallede kendi dertlerinin peşinden giden dört karakterin kesişen hikâyesini takip ediyor.

"Kumbara", Ferit Karol



Hayaletler’in de "En İyi Film" dahil beş ödülle döndüğü bu yılki Altın Portakal Film Festivali’nde "Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü" alan Ferit Karol’un "Kumbara"sı orta sınıf bir adamın kefil olduğu arkadaşından kalan borçla girdiği yeni hayat mücadelesini anlatıyor.

Gösterilecek filmler arasında bir apartmanın çatısına dikilen televizyon anteninin yaydığı öldürücü güç üzerinden gerçeklik algısının manipüle edilişini gerilim-korku türünde işleyen "Bina" da yer alıyor.

"Bina", Orçun Behram

BELGESEL SEÇKİSİ

"Biz de Varız!" seçkisinin önemli bir bölümü bu yıl adından çok bahsedilen "Maddenin Halleri", "Mimaroğlu", "Ah Gözel İstanbul", "Miss Holokost Survivor" gibi belgesellere ait.

"Ah Gözel İstanbul", Zeynep Dadak

YÖNETMEN VE OYUNCULARLA ÇEVRİMİÇİ SÖYLEŞİLER

Programdaki gösterimlere, filmlerin yönetmen ve oyuncuları İstanbul Modern Sinema Film Küratörü Müge Turan moderatörlüğündeki söyleşilerle eşlik edecek.

İstanbul Modern’in YouTube kanalında canlı olarak yayınlanacak buluşmalara; "Hayaletler"in yönetmeni Azra Deniz Okyay, başrol oyuncuları Nalan Kuruçim, Dilayda Güneş, Beril Kayar ve Emrah Özdemir, "Hayalimdeki Sahneler"in yönetmeni Metin Akdemir, eş yapımcısı Emre Kaya ve oyuncu Bulut Sezer, "Kadınlar Ülkesi"nin yönetmeni Şirin Bahar Demirel, "Bina"nın yönetmeni Orçun Behram ve başrol oyuncusu İhsan Önal, "Soluk"un yönetmeni Özkan Yılmaz ve oyuncular Uğur Polat, Emrullah Çakay, Aslı İnandık, "Ah Gözel İstanbul"un yönetmeni Zeynep Dadak ve ekibi, "Maddenin Halleri"nin yönetmeni Deniz Tortum ve daha pek çok isim katılacak.

Filmler İngilizce altyazılı olarak ve kontenjan çerçevesinde buradan kayıt yapılarak ücretsiz olarak izlenebilir.