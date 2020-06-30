İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izni kaldırıldı
Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırıldığı bildirildi.
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yer alan kararda, "Kurucu vakfına kayyım atanan ve garantör üniversitesi tarafından yapılan denetimler sonucunda mevcut mal varlığıyla eğitim ve öğretim faaliyetlerini sürdüremeyeceği tespit edilen ve bu durumu da Yükseköğretim Kurulu'nca onaylanan İstanbul Şehir Üniversitesi'nin faaliyet izninin kaldırılmasına, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ek 11'inci maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.
İstanbul Şehir Üniversitesi, eski Başbakan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun kurucusu olduğu Bilim ve Sanat Vakfı tarafından 2008 yılında açılmıştı.
Video Haberler
- ABD'li çift protestoculara silah çekti!
- 'Siyasi Partiler Kanunu’na kadın kotası eklenmeli'
- CNN Türk muhabiri 'eşek' esprilerine isyan etti
- Şaşkına çevirdi! Kırmızı ışıkta böyle görüntülendi
- Kayışdağı'nda ormanlık alanda yangın çıktı
- Sınav nasıl geçti? sorusuna sosyal mesafeli yanıt
- Alkollü sürücüler kafa kafaya böyle çarpıştı
- Yüksek sesle müzikten ceza yedi, verdiği cevap şoke etti
- Su böyle alev aldı! Şaşkına çeviren görüntüler
- İstanbul’da dehşet anları kamerada!