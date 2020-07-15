İstanbul Silivri açıklarında deprem

Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

cumhuriyet.com.tr
15 Temmuz 2020 Çarşamba, 07:53
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Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 3,2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.

23.59'da Silivri'nin 23. 24 kilometre açıklarındaki deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.


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