İstanbul Silivri açıklarında deprem
Marmara Denizi'nde Silivri açıklarında 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) depremin 3,2 büyüklüğünde olduğunu açıkladı.
23.59'da Silivri'nin 23. 24 kilometre açıklarındaki deprem yerin yaklaşık 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.
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