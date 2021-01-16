İstanbul sokaklarındaki köpeklere odaklanan 'Stray' belgeselinden ilk fragman
İstanbul sokaklarını mesken tutan üç sokak köpeğini takip eden, Elizabeth Lo’nun yönettiği “Stray” adlı belgeselden fragman yayımlandı.
İstanbul’daki sokak kedilerine odaklanan, Ceyda Torun imzalı “Kedi” belgeseli 2016 yılında yayımlanmış ve pek çok festivale konuk olmuştu. Festival yolculuğunun ardından Türkiye dışında da pek çok ülkede gösterime giren “Kedi”, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılanmıştı. “Kedi”den beş yıl sonra bu kez de İstanbul’daki sokak köpeklerine odaklanan bir belgesel izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.
FilmLoverss’ın aktardığı habere göre, daha önce ödüllü kısa belgesellere imza atan Elizabeth Lo‘nun ilk uzun metraj belgeseli olan “Stray”, İstanbul sokaklarını mesken tutan üç sokak köpeğine odaklanıyor. Şehrin kalabalığı içinde, insanların arasında gezinen Kartal, Nazar ve Zeytin, bazen bir maceraya atılırken, bazen de kendilerini dramatik bir durumun içinde buluyor. Hiçbir güvenliği ya da konumu olmayan bu üç sokak köpeğinin yolculuğu, aralarında dolaştığı insanlara dair de bir hikâye anlatıyor.
İLK GÖSTERİMİNİ TRIBECA FİLM FESTİVALİ'NDE YAPTI
Elizabeth Lo, bir İstanbul seyahati sırasında ilk olarak Zeytin’le tanıştığını, onu takip ettiğinde şehirdeki bu beklenmedik köpek komünitesiyle karşılaştığını söylüyor. Lo, 2018’den 2019’a altı boyunca her gün kamerasıyla Zeytin ve arkadaşlarını takip ederken, filmin ortak yapımcıları olan Ceylan Çarhoğlu, Zeynep Ko¨pru¨lu¨ ve Zeynep Aslanoba‘dan biri de elinde mikrofonla çevredeki sesleri kaydetti.
İlkgösterimini geçtiğimiz yılın nisan ayında Tribeca Film Festivali’nde yapan “Stray”, daha sonra Londra ve Stockholm gibi festivalleri de ziyaret etti. Ayrıca Eleştirmenlerin Seçimi Belgesel Ödülleri’nde en iyi ilk belgesel kategorisinde adaylık kazandı.
En Çok Okunan Haberler
- Özdağ saldırının nedenini açıkladı
- 'Hangi önceliğe göre aşı oldunuz?' sorusuna tuhaf yanıt
- Yenişafak yazarından dikkat çeken Trump-Erdoğan yorumu
- Peş peşe yapılan saldırılara Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
- Çirkin saldırılar art arda geldi
- Davutoğlu'ndan 'Özdağ'a saldırı' açıklaması
- MHP'den saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ hakkında açıklama
- Endonezya’da ikinci karakatu içi boş halde bulundu
- Valilikten CHP'li belediyelere işten çıkarma yazısı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine ek genelge
Video Haberler
- Antalya'da feci kaza: 3 ölü, 4 yaralı
- Gazeteci Orhan Uğuroğlu'na saldırı anının görüntüleri
- CHP'li Özel AKP'nin trol ağının işleyişine dikkat çekti
- 2 farklı aşı vurulmaya gerek var mı? sorusuna yanıt
- Kasabın anlattıkları Durum gerçekten vahim dedirtti
- HES kodu açıklaması: Katılım istenilen oranda değil
- Sinovac aşısının etkinlik oranına ilişkin açıklama
- TRT Spor spikerinin sorusu sosyal medya gündem oldu
- Eğlence programına köylünün dertleri damga vurdu
- İstanbullular dikkat! Tanınan süre bugün doluyor
En Çok Okunan Haberler
- Özdağ saldırının nedenini açıkladı
- 'Hangi önceliğe göre aşı oldunuz?' sorusuna tuhaf yanıt
- Yenişafak yazarından dikkat çeken Trump-Erdoğan yorumu
- Peş peşe yapılan saldırılara Kılıçdaroğlu'ndan ilk tepki
- Çirkin saldırılar art arda geldi
- Davutoğlu'ndan 'Özdağ'a saldırı' açıklaması
- MHP'den saldırıya uğrayan Selçuk Özdağ hakkında açıklama
- Endonezya’da ikinci karakatu içi boş halde bulundu
- Valilikten CHP'li belediyelere işten çıkarma yazısı
- İçişleri Bakanlığı'ndan 81 ilin valiliğine ek genelge