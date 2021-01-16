İstanbul sokaklarındaki köpeklere odaklanan 'Stray' belgeselinden ilk fragman

16 Ocak 2021 Cumartesi, 09:30

İstanbul’daki sokak kedilerine odaklanan, Ceyda Torun imzalı “Kedi” belgeseli 2016 yılında yayımlanmış ve pek çok festivale konuk olmuştu. Festival yolculuğunun ardından Türkiye dışında da pek çok ülkede gösterime giren “Kedi”, izleyiciler tarafından ilgiyle karşılanmıştı. “Kedi”den beş yıl sonra bu kez de İstanbul’daki sokak köpeklerine odaklanan bir belgesel izleyici ile buluşmaya hazırlanıyor.

FilmLoverss’ın aktardığı habere göre, daha önce ödüllü kısa belgesellere imza atan Elizabeth Lo‘nun ilk uzun metraj belgeseli olan “Stray”, İstanbul sokaklarını mesken tutan üç sokak köpeğine odaklanıyor. Şehrin kalabalığı içinde, insanların arasında gezinen Kartal, Nazar ve Zeytin, bazen bir maceraya atılırken, bazen de kendilerini dramatik bir durumun içinde buluyor. Hiçbir güvenliği ya da konumu olmayan bu üç sokak köpeğinin yolculuğu, aralarında dolaştığı insanlara dair de bir hikâye anlatıyor.

İLK GÖSTERİMİNİ TRIBECA FİLM FESTİVALİ'NDE YAPTI

Elizabeth Lo, bir İstanbul seyahati sırasında ilk olarak Zeytin’le tanıştığını, onu takip ettiğinde şehirdeki bu beklenmedik köpek komünitesiyle karşılaştığını söylüyor. Lo, 2018’den 2019’a altı boyunca her gün kamerasıyla Zeytin ve arkadaşlarını takip ederken, filmin ortak yapımcıları olan Ceylan Çarhoğlu, Zeynep Ko¨pru¨lu¨ ve Zeynep Aslanoba‘dan biri de elinde mikrofonla çevredeki sesleri kaydetti.

İlkgösterimini geçtiğimiz yılın nisan ayında Tribeca Film Festivali’nde yapan “Stray”, daha sonra Londra ve Stockholm gibi festivalleri de ziyaret etti. Ayrıca Eleştirmenlerin Seçimi Belgesel Ödülleri’nde en iyi ilk belgesel kategorisinde adaylık kazandı.