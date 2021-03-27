İstanbul Sözleşmesi'nden çıkıldığı için kurban kestiler

27 Mart 2021 Cumartesi, 15:01

Sivas'ta bir dernek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla İstanbul Sözleşmesi'nden çıkması sebebiyle 8 tane "şükür kurbanı" kesti.





Sivas kent meydanında bulunan Paşa Camisi'nin arkasında gerçekleşen basın açıklamasında konuşan Kasım Kılıç, "Bugün İstanbul Sözleşmesinden çıkılmasının bizlerde uyandırdığı memnuniyet ve heyecanı sizlerle paylaşmak üzere toplanmış bulunmaktayız. Bizler kadınlarımızı korumak için batının sefih kanunlarına muhtaç değiliz" ifadelerini kullandı.