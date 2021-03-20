İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması Saadet Partisi yayın organını sevindirdi: Aile düşmanı sözleşme kaldırıldı
Resmi Gazetede yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını Milli Gazeteyi sevindirdi. Haberde, "Hayatın her alanında ümmetin sesi olan Milli Gazete yine haklı çıktı. Gazetemizin gündemde tuttuğu, aile düşmanı İstanbul Sözleşmesi kaldırıldı" ifadelerine yer verildi.
Türkiye ilk imzacısı olduğu İstanbul Sözleşmesi’nden AKP’li Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan bir gece kararnamesiyle ayrıldı. Saadet Partisi’nin yayın organı ise kararı “Milli Gazete bir kez daha haklı çıktı! Hak geldi batıl zail oldu” başlığıyla gündemine taşıdı. Söz konusu haberde İstanbul Sözleşmesi şu şekilde hedefe alındı:
“Hak geldi, batıl zail oldu" Ayet-i Kerimesi ile yola çıkan ve 47 yıldır Hakk'ı yazmayı şiar edinen Milli Gazete, yine tarihi bir başarıya imza attı. İslam, aile ahlakına ve kültürümüze tamamen zıt olan adeta aile yapımıza konulmuş bir bomba olan İstanbul Sözleşmesinin ülkemizde neden olduğu sorunları sürekli gündemde tutan Milli Gazetemiz yine haklı çıktı.
Ümmetin gazetesi Milli Gazete, 11 Mayıs 2020 günkü sayısının tamamını maneviyat ve aile düşmanı İstanbul Sözleşmesine ayırarak ses getiren bir çalışmaya imza atmış ve "Aileyi koruyamazsanız, milleti de vatanı da koruyamazsınız" manşeti ile okurlarıyla buluşmuştu.
Milli Gazete'nin sürekli gündemde tuttuğu aile düşmanı İstanbul Sözleşmesi, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile ülkemizde yürürlükten kaldırıldı."
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