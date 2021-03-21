İstanbul Sözleşmesi'nin feshine Fransa'dan tepki
Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin İstanbul sözleşmesinden çekilmesiyle ilgili, "Haklardaki bu düşüş endişe vericidir" açıklaması yaptı.
Le Drian, sosyal medya hesabından İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin açıklama yaptı. Le Drian'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune ve Cinsiyet Eşitliği Bakanı Elisabeth Moreno'yu da etiketlediği paylaşımı şöyle:
"Türk makamlarının kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını üzüntüyle karşılıyoruz. Haklardaki bu düşüş endişe vericidir."
Video Haberler
- Korkutan görüntü: 781 yıl sonra faaliyete geçti
- Müebbet aldı, teşekkür etti
- CHP'li kadınlardan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Seçim anketinde kavga çıktı! İşte o anlar
- Rizespor’un golü sonrası GS TV spikerinin tepkisi
- Çerkezoğlu'ndan 'İstanbul Sözleşmesi' tepkisi
- Canlı yayında büyük kavga! Hakaretler havada uçuştu
- Hamile kediye şiddet uygulayan kadının cezası belli oldu
- Antalya'da ilginç olay! Merakı ona zor anlar yaşattı
- Eşini ve kayınvalidesini öldürüp komşuyu yaraladı
En Çok Okunan Haberler
- Soylu'dan İstanbul sözleşmesi açıklaması
- Şevval Şam'a hakaret eden Hilal Kaplan tweet'ini sildi
- Cumhurbaşkanı kararıyla Diyarbakır il sınırı değişti
- HDP'li Gergerlioğlu'ndan Bahçeli'ye çok sert yanıt
- İYİ Parti'de toplu istifa
- 320 milyon TL'lik ihale
- Pedofiliyi savunan profesörden Erdoğan'a teşekkür
- Bakanı Gül'den İstanbul Sözleşmesi açıklaması
- Gergerlioğlu'nun namazları kabul olunmaz
- Cübbeli'den Erdoğan ve diğer siyasetçilere teşekkür