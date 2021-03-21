İstanbul Sözleşmesi'nin feshine Fransa'dan tepki

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Türkiye'nin İstanbul sözleşmesinden çekilmesiyle ilgili, "Haklardaki bu düşüş endişe vericidir" açıklaması yaptı.

ANKA
21 Mart 2021 Pazar, 14:22
İstanbul Sözleşmesi'nin feshine Fransa'dan tepki
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Le Drian, sosyal medya hesabından İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin açıklama yaptı. Le Drian'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune ve Cinsiyet Eşitliği Bakanı Elisabeth Moreno'yu da etiketlediği paylaşımı şöyle:

"Türk makamlarının kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını üzüntüyle karşılıyoruz. Haklardaki bu düşüş endişe vericidir."


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