İstanbul Sözleşmesi'nin feshine Fransa'dan tepki

21 Mart 2021 Pazar, 14:22

Le Drian, sosyal medya hesabından İstanbul Sözleşmesi'nin feshine ilişkin açıklama yaptı. Le Drian'ın Avrupa İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Clement Beaune ve Cinsiyet Eşitliği Bakanı Elisabeth Moreno'yu da etiketlediği paylaşımı şöyle:

"Türk makamlarının kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararını üzüntüyle karşılıyoruz. Haklardaki bu düşüş endişe vericidir."