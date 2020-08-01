İstanbul Sözleşmesi'nin tartışıldığı temmuz ayında 36 kadın öldürüldü
Temmuz ayında Erkekler tarafından 36 kadın öldürüldü, 11 şüpheli kadın ölümü gerçekleşti.
Kadına yönelik şiddeti önleme amacı taşıyan, Türkiye'nin de imzacısı oludğu uluslararası bir sözleşme olan İstanbul Sözleşmesi'nin kaldırılmasına yönelik baskılar sürerken, Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu'nun açıkladığı rapora göre, temmuz ayında 36 kadın cinayeti işlendi, 11 kadın şüpheli bir şekilde ölü bulundu.
Öldürülen 36 kadından 18’inin neden öldürüldüğü tespit edilemedi, 5’i ekonomik bahaneyle, 13’ü de boşanmak istemek, barışmayı reddetmek, ilişkiyi reddetmek gibi kendi hayatına dair karar almak isterken öldürüldü.
Platformdan şüpheli ölümlere ilişkin yapılan açıklamada, "18 kadının hangi bahaneyle öldürüldüğünün tespit edilememesi, kadına yönelik şiddetin ve kadın cinayetlerinin görünmez kılınmasının bir sonucudur. Kadınların kim tarafından, neden öldürüldüğü tespit edilmedikçe; adil yargılama yapılmayıp şüpheli, sanık ve katiller caydırıcı cezalar almadıkça, önleyici tedbirler uygulanmadıkça şiddet boyut değiştirerek sürmeye devam ediyor" denildi.
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