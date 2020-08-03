İstanbul Sözleşmesi’nin tartışılması beklenen AKP Merkez Yönetim Kurulu toplantısı ertelendi

03 Ağustos 2020 Pazartesi, 16:44

ANKA Haber Ajansı’nın ulaştığı bilgiye göre İstanbul Sözleşmesi’nin geleceğinin gündeme geleceği 5 Ağustos günü yapılması beklenen AKP MYK’sı 13 Ağustos’a ertelendi. İstanbul Sözleşmesi’nin iktidar tarafından tartışmaya açılması tepki çekmişti. AKP içinde de görüş ayrılıklarına sebep olan sözleşmenin görüşüleceği tarihin ertelenmesi dikkatleri çekti.



Konu hakkında Cumhuriyet.com.tr’ ye konuşan AKP İstanbul Milletvekili Canan Kalsın MYK’nın ertelendiğini basından duyduğunu söyledi. Kalsın, “Bu gelişmeyi basından duydum. Böyle bir durumdan haberdar değilim. Hangi sebeple ertelenip ertelenmediğini bilmiyorum. Ertelenmese bile MYK’ da İstanbul Sözleşmesi kesin görüşülecek diye bir durum söz konusu değildi. Ben MYK’ da değilim ama konu gündeme gelirse ve bizlere sorulursa daha önceki fikirlerimin arkasındayım. Bizim görüşlerimiz şeffaf ve değişen bir şey yok” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

AKP Başkanvekili Numan Kurtulmuş’un İstanbul Sözleşmesi’nden çıkılması yönündeki sözleriyle başlayan tartışmalar devam ediyor. Türkiye’nin dört bir yanında kadınların sözleşmeye sahip çıkmasının ardından İstanbul Sözleşmesi’ne ilişkin tartışmalar AKP içinde de çatlaklara neden oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın kızı Sümeyye Erdoğan Bayraktar’ın Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı olarak görev aldığı Kadın ve Demokrasi Derneği’nden de (KADEM) İstanbul Sözleşmesi’ne destek açıklaması gelmişti. AKP İstanbul Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı Canan Kalsın, “Bu kadar suç ve suçlunun olduğu bir yerde her şeyin suçlusu bir sözleşmeymiş gibi algılamak ve algılatmak hangi oyunun/algının ürünü" eleştirisinin ardından KEFEK’te komisyon başkanlığı görevi değiştirilmişti. Kalsın, önceki gün de “Amacı şiddet uygulananı şiddetten korumak olan bir sözleşmenin toplumu bozduğunu söylemek akla ziyan bir tutum ve düşüncedir. İstanbul Sözleşmesi’nden çıkalım diye yüksek sesle bağıranlar, öldürülen kadınlar, çocuklar için ne yapmayı düşünüyor” açıklamasını yapmıştı.