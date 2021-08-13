İstanbul Sultangazi'de durdurulan minibüsten onlarca kaçak göçmen çıktı, şöför kaçtı
Sultangazi'de, gelen ihbarı değerlendiren polisin operasyonu sonucu bir minibüs dolusu kaçak göçmen yakalandı. Göçmenleri taşıyan minibüsün şoförü kaçarken bir göçmen kaçakçısı gözaltına alındı.
Olay, dün İstanbul Sultangazi'ye Cebeci Mahallesi 2499 Sokak'ta meydana geldi. Çok sayıda kaçak göçmenin bir minibüse bindiğini gören mahalle sakinleri durumu polise bildirdi.
Polis ihbarın yapıldığı adrese geldiği sırada minibüs şoförü, olay yerinden kaçtı. Bazı göçmenler de olay yerinden koşarak, kaçmaya çalıştı. Kaçan kişiler, kısa süre sonra yakalanarak gözaltına alınırken, minibüs şoförünü arama çalışmaları devam ediyor.
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Öte yandan göçmen kaçakçılarıyla birlikte hareket ettiği düşünülen ve Suriye uyruklu belirtilen bir kişi de gözaltına alındı. Yakalanan 25'e yakın kaçak göçmen polis merkezi amirliğine götürüldü.
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