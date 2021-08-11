Erdoğan'ın danışmanı Aktay'a göre 'göçmen' sorunu: "Eski gelenlerin son gelenleri kabullenmemesi"

11 Ağustos 2021 Çarşamba, 16:52

AKP Genel Başkan Danışmanı Yasin Aktay, Türkiye'ye yönelik düzensiz göçmen akınıyla ilgili yine tartışma yaratacak değerlendirmelerde bulundu.

Aktay, partisine yayın organlarından Yeni Şafak'ta kaleme aldığı "Düzensiz göçle mücadele ve göç idaresi" başlıklı köşe yazısında, yaşanan göçmen akınına yönelik eleştiriler için "eski gelenlerin son gelenleri kabullenmemesi sorunu" nitelemesinde bulundu.

"Ülkelerin göçmen politikalarının göçmenin geri gideceği varsayılarak kurulamayacağını" savunan Aktay, "Türkiye gibi tarihi boyunca sürekli göç almış bir ülkenin, sosyolog, psikolog, antropolog, siyaset bilimci ve diğer birçok bilim insanlarının katkılarıyla çok daha teşekküllü, kurumsal ve ciddi bir göçmen politikası geliştirmesi gerekiyor. Bu konuda göç idaresinin sadece ikamet vermek ve düzensiz göçü bir güvenlik sorunu olarak görüp kovalamaktan öte bir mantıkla yeniden yapılandırılması gerekiyor." dedi.

Aktay yazısının devamında şu ifadeleri kullandı:

"Tarihimizde bunun tecrübesini çokça yaşadığımız halde, hatta Anadolu neredeyse topyekûn bir göçmen toplumu olduğu halde şu anda ciddi bir “eski gelenlerin son gelenleri kabullenmemesi sorunuyla” karşı karşıya kalıyoruz."

"EN GÜÇLÜ ELEŞTİRİ SOLDA"

Kabullenmeme, göçmen veya yabancı düşmanlığının göç alan her toplumda ciddi bir sorun olduğunu belirten Aktay, bununla ilgili olarak sol siyasetin getirdiği eleştiriye başvurarak şöyle dedi:

"Bu sorunla başetmek üzere özellikle Avrupa ve ABD’nin izledikleri politikaların insani boyutları her zaman tartışılmıştır. Sol siyaset bu ülkelerde göçmen karşıtı politikalara karşı en güçlü eleştirisini şöyle ortaya koyar: Göçlerin sebebi bizzat bu ülkelerin, yani Avrupa ve ABD’nin, göç veren ülkelere emperyalist müdahaleleriyle yol açtıkları huzursuzluklar, yaşanmaz ortamlardır. O yüzden kapitalist ülkelerin sorumluluğu üstlenip göçlere kapılarını kapatmamaları gerekiyor. Kapitalist ülkelerin refah düzeylerinde sömürdükleri halkların bir hakkı vardır ve bu halklar haklarını almaya geleceklerdir, onlara kapıları kapatmak ayrı bir insani sorumsuzluktur."

Yasin Aktay, daha önceki açıklamasında "Çok önemli bazı yerlerden Suriyelileri bir çekin, Suriyeliler bir gitsin ülke ekonomisi çöker" ifadelerini kullanmıştı.