İstanbul Tabip Odası'ndan aşı karşıtı doktora soruşturma
İstanbul Tabip Odası, Üsküdar'da, "Plandemi Büyük Buluşması" adıyla düzenlenen aşı karşıtı eylemde konuşma yapan doktor Bilgehan Bilge için soruşturma açıldığını duyurdu.
İstanbul Tabip Odası, Üsküdar'da, "Plandemi Büyük Buluşması" adıyla düzenlenen aşı karşıtı eylemde konuşma yapan doktor Bilgehan Bilge için soruşturma açıldığını duyurdu. İstanbul Tabip Odası, "Tıp fakültesi mezunu bazı 'şarlatanlar'ın da bulunduğu çevreler ise akıl ve bilim karşıtı yalanlarla toplumda aşı tereddütü, karşıtlığı yaymaya çalışıyorlar" açıklamasını yaptı.
Bugün İstanbul Üsküdar'da aşı karşıtı çevreler tarafından düzenlenen "Plandemi Büyük Buluşması"nda, halka aşı olmama çağrısı yapılırken aşı yapan hekimler, Dr. Bilgehan Bilge'nin "yargılanacaklar" sözüyle hedef alınmıştı.
İstanbul Tabip Odası, yazılı açıklama yaparak Dr. Bilge için soruşturma açıldığını duyurdu.
İstanbul Tabip Odası'ndan yapılan açıklama şöyle:
"TIP FAKÜLTESİ MEZUNU BAZI ŞARLATANLAR..."
"COVID-19 pandemisinde resmi rakamlara göre bile kaybettiğimiz yurttaşlarımızın sayısı 50 bine yaklaştı. (Gerçek sayıların bunun iki, üç katı olduğunu biliyoruz) Hala daha günlük vaka sayıları 5 binin, günlük ölüm sayıları ellinin üzerinde seyrediyor.
COVID-19’a karşı en önemli mücadele yönteminin aşı olduğunun açık olmasına karşın aralarında tıp fakültesi mezunu bazı 'şarlatanlar'ın da bulunduğu çevreler ise akıl ve bilim karşıtı yalanlarla toplumda aşı tereddütü, karşıtlığı yaymaya çalışıyorlar. Aşı karşıtı çevrelerin İstanbul Üsküdar'da 'Plandemi Büyük Buluşması' adıyla düzenlediği mitingte 'Asla ve kata aşı olmayın. Uçaklara bindirmesinler, AVM'lere sokmasınlar. Vallahi de billahi de tillahi de bir sene sonra bu kararlarından vazgeçecekler ve aşı olanlardan özür dileyecekler. Bu bir slogan ya da şaka değil; yargılanacaklar!' şeklinde konuşma yapan kişinin Dr. B. B. olduğuna dair basında yer alan iddialarla ilgili olarak İstanbul Tabip Odası tarafından adı geçen hekim hakkında soruşturma açılmış olup sonuçlandığında kamuoyuyla paylaşılacaktır."
“Aşı yapan hekimler yargılanacaklar” sözleriyle ilgili Dr. B. B. hakkında açıklamahttps://t.co/nXgOh1Rjw6 pic.twitter.com/nD0mXjiPvx— İstanbul Tabip Odası (@istabip) June 27, 2021
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