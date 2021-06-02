İstanbul Tabip Odası'ndan Koca'ya: Size de 3 doz aşı yapıldı mı?

02 Haziran 2021 Çarşamba, 17:09

Katıldığı bir televizyon programında "Üç doz aşı oldum. Bir de antikor yükseldi mi yükselmedi mi bununla ilgili adımı attım" ifadelerini kullanan AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Sağlık Bakanı Koca'ya tepkiler büyüyor.

İstanbul Tabip Odası Twitter hesabından Fahrettin Koca'yı da etiketleyerek şu ifadelere yer verdi:

"Dr. Fahrettin Koca'ya Soruyoruz, yurttaşların %80'i daha 1. doz aşıya ulaşamamış iken, daha fazla sayıda kişinin bir an önce aşılanmasını sağlamak amacı ile iki doz arasındaki süreyi 12 haftaya çıkarmayı tartışırken kimlerle 3 doz aşı yapıldı. Size de 3 doz aşı yapıldı mı?"