İstanbul tanıtım filmini eleştiren videoya telif ile sansür!

28 Temmuz 2021 Çarşamba, 16:49

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın gerçeklikle ilişkisi açısından eleştirilen "İstanbul" tanıtım filminin @halkekmag hesabından paylaşılan eleştirel versiyonu, ajans tarafından telif nedeniyle Instagram'a şikayet edildi. Instragram ilgili videouyu kaldırdı.

Halkekmag hesabı, videonun kaldırılmasının ardından "Özgür bir şehir videosu yapıp hem de bununla eğlenenlere sansür uyguluyorsunuz" diyerek paylaştığı story ile duruma tepki gösterdi.

"BİZİM ELEŞTİRİMİZ FİLME DEĞİLDİ"

Olayın ardından Cumhuriyet.com.tr'den Hatice Nur Şahingöz'e özel açıklamalarda bulunan Halkekmag hesabı, "Bizim eleştirimiz yapılan filme değildi. Bizim eleştirimiz, bizlerin hayatında eleştirdikleri her şeyi bu filme pozitif bir algıyla koymaları ancak bizim yaşantılarımıza kızmalarıydı" ifadelerini kullandı.

Ajans tarafından kimsenin kendileriyle iletişime geçmediğini belirten Halkekmag, Instagram'a telif sebebiyle başvuruda bulunanın ajansın kendisi olduğunu dile getirdi.

NELER OLMUŞTU?

Kültür ve Turizm Bakanlığı, sosyal medya hesabından Türkiye Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansının "İstanbul" isimli yeni tanıtım filmi yayımladı. İstanbul'un tarihi ve turistik alanlarını gözler önüne seren video sosyal medyanın gündemine oturdu ve tepki çekti. Eleştirilerin odağında ise, tanıtım filminde yer alan görüntülerin gerçeklikle ilişki vardı. İstanbul'un muhafazakar yönünün gösterilmemesi ise dikkat çekmişti.

Aynı zamanda, Kültür ve Turizm bakanlığı, videonun paylaşıldığı tweete verilen bazı tepkili yanıtlar Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından gizlendi.