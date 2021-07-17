İstanbul trafiğinde son durum
Kurban Bayramı öncesi, memleketlerine dönmek isteyenler yollara düştü. Ataşehir TEM Otoyolu'nda zaman zaman yoğunluk oluştu.
Kurban Bayramı öncesi, memleketlerine dönmek isteyenler yollara düştü. Ataşehir TEM Otoyolu'nda zaman zaman yoğunluk oluştu.
Kurban Bayramı'nı İstanbul dışında geçirmek isteyenler yola çıktı. Ataşehir TEM Otoyolu Çamlıca Gişelerinde araçlar zaman zaman yoğunluk oluşturdu. TEM Otoyolu'ndaki yoğunluk havadan da görüntülendi.
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