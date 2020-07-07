İstanbul Valiliği uyardı: Sağanak yağış geliyor

07 Temmuz 2020 Salı, 21:33

İstanbul Valiliği, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerini kullanarak yaptığı açıklamada, Anadolu Yakasının doğu ilçelerinde gök gürültülü sağanak yağışın beklendiği ve yurttaşların dikkatli olması gerektiği uyarısında bulunuldu.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“İstanbul’da Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre; yarın (8 Temmuz) sabah saatlerinden itibaren Anadolu yakasının doğu ilçelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İstanbul’da Anadolu yakasının doğu ilçelerinde (Şile, Tuzla, Pendik, Sultanbeyli, Çekmeköy, Sancaktepe) yarın (Çarşamba) sabah saatlerinden itibaren, yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır. İstanbul’da tahmin edilen sıcaklıklar: 8 Temmuz- Gök Gürültülü Sağanak Yağışlı; en düşük 23, en yüksek 28 derece, 9 Temmuz- Parçalı Bulutlu; en düşük 21, en yüksek 30 derece, 10 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 22, en yüksek 29 derece, 11 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 23, en yüksek 31 derece, 12 Temmuz- Az Bulutlu; en düşük 22, en yüksek 32 derece”