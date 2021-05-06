İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a: Seçimi yap!

Galatasaray'da iptal edilen seçime tepkiler çığ gibi büyüyor. Galatasaraylı Gazeteci Fatih Altaylı'nın paylaşımı sosyal medyada ses getirdi.

cumhuriyet.com.tr
06 Mayıs 2021 Perşembe, 17:09
İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a: Seçimi yap!
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Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimin iptal edilmesi tepkilere yol açtı. Başkan adayları bu karara itiraz ederken, Cengiz yönetiminin içinden de istifalar geldi. 

VALİLİKTEN GALATASARAY'A YAZI

Fatih Altaylı İstanbul Valiliği'nin Galatasaray'a gönderdiği yazıyı paylaştı. Söz konusu yazıda Valilik Galatasaray'a seçimi yapması gerektiğini ve iptal kararını devlete bağlamamasını ifade ediyor. İşte Altaylı'nın paylaşımı ve o yazı.

 


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