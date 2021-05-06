İstanbul Valiliği'nden Galatasaray'a: Seçimi yap!
Galatasaray'da iptal edilen seçime tepkiler çığ gibi büyüyor. Galatasaraylı Gazeteci Fatih Altaylı'nın paylaşımı sosyal medyada ses getirdi.
Galatasaray'da 29 Mayıs'ta yapılması beklenen seçimin iptal edilmesi tepkilere yol açtı. Başkan adayları bu karara itiraz ederken, Cengiz yönetiminin içinden de istifalar geldi.
VALİLİKTEN GALATASARAY'A YAZI
Fatih Altaylı İstanbul Valiliği'nin Galatasaray'a gönderdiği yazıyı paylaştı. Söz konusu yazıda Valilik Galatasaray'a seçimi yapması gerektiğini ve iptal kararını devlete bağlamamasını ifade ediyor. İşte Altaylı'nın paylaşımı ve o yazı.
İstanbul valiliği Galatasaray yönetimine seçim iptalini devlete bağlayamazsın. Seçim genel kurulunu yapabilirsin diye resmî yazı yolladı. pic.twitter.com/mwrGtCTudC— Fatih Altayli (@fatihaltayli) May 6, 2021
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