İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Kıymetli Hocamız, Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi öğrencilerine ilham kaynağı olacak

Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun adının İstanbul Küçükçekmece'deki Fen Lisesi'ne verileceği bildirildi.

cumhuriyet.com.tr
19 Şubat 2021 Cuma, 15:46
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya: Kıymetli Hocamız, Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi öğrencilerine ilham kaynağı olacak
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Salı günü Beşiktaş’taki evinde düşerek hayatını kaybeden Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu'nun adı Küçükçekmece Fen Lisesi'ne veriliyor.

Kararı Twitter hesabından duyuran İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, şu ifadeleri kullandı:

"Dün ebediyete uğurladığımız bilim insanı Prof. Dr. Doğan Cüceloğlu Hocamızın ismi Milli Eğitim Bakanımız Sayın  Ziya Selçuk'un tensipleri ile İstanbul Küçükçekmece'deki Fen Lisesi'nde yaşayacak. Kıymetli Hocamız, Doğan Cüceloğlu Fen Lisesi öğrencilerine ilham kaynağı olacak."


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