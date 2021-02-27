İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'kademeli normalleşme' açıklaması

27 Şubat 2021 Cumartesi, 14:38

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İstanbullular, #koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve Kademeli Normalleşme sürecine geçiyoruz. Bu günlere sabır ve anlayışla geldik.

Hedefimiz: Tam isabet EN DÜŞÜK RİSK GRUBU. Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim."



