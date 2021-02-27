İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'kademeli normalleşme' açıklaması

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve kademeli normalleşme sürecine geçiyoruz. Hedefimiz: En düşük risk grubu.” ifadelerini kullandı.

cumhuriyet.com.tr
27 Şubat 2021 Cumartesi, 14:38
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'kademeli normalleşme' açıklaması
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İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Sevgili İstanbullular, #koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve Kademeli Normalleşme sürecine geçiyoruz. Bu günlere sabır ve anlayışla geldik.

Hedefimiz: Tam isabet EN DÜŞÜK RİSK GRUBU. Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim."



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