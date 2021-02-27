İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan 'kademeli normalleşme' açıklaması
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “Koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve kademeli normalleşme sürecine geçiyoruz. Hedefimiz: En düşük risk grubu.” ifadelerini kullandı.
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"Sevgili İstanbullular, #koronavirüs mücadelemizde 1 yıl bitiyor ve Kademeli Normalleşme sürecine geçiyoruz. Bu günlere sabır ve anlayışla geldik.
Hedefimiz: Tam isabet EN DÜŞÜK RİSK GRUBU. Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim."
Sevgili İstanbullular ??#koronavirüs mücadelemizde— Ali Yerlikaya (@AliYerlikaya) February 27, 2021
1 yıl bitiyor ve Kademeli Normalleşme sürecine geçiyoruz.
Bu günlere sabır ve anlayışla geldik.
Hedefimiz: ??
EN DÜŞÜK RİSK GRUBU ?
??Özlediğimiz günlere kavuşmak için hep birlikte tedbirlere uymaya devam edelim. pic.twitter.com/ZUuYgtP4SO
En Çok Okunan Haberler
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Son anket açıklandı: Muharrem İnce detayı
- Oğlunu 'kurban edeceğini' söyleyip boğazını kesti!
- Bahçeli’nin danışmanından Erbakan anmasına sert tepki!
- AKP'den Kaftancıoğlu'na kahve daveti
- İstanbul Valisi'nden 'kademeli normalleşme' açıklaması
- Erdoğan'dan 'kısıtlamalara' ilişkin açıklama
- “Bu çatışmalar artık bitmeli”
- Soylu 'yeşil ışık' yakmıştı
- Erbakan’ın ölümünü dört gözle bekleyenler
Video Haberler
- Kalem Adası 400 milyon liraya satılık
- Bakan Ya Allah Bismillah dedi, Erdoğan hemen ikaz etti
- Kanlı infazın güvenlik kamerası görüntüleri çıktı
- Erdoğan balık aldı... 'Aynı balıktan tekrar istiyorum'
- AKP teşkilatında at binip, ok atan Recep Tayyip dönemi
- Otomobiliyle su kanalına uçtu
- Yavru köpeği sahiplenip biberon ve şırıngayla beslediler
- 4 kadına cinsel tacizde bulundu!
- Kılıçdaroğlu'ndan peçete göndermesi
- İstanbul'da skandal görüntülere ceza yağdı
En Çok Okunan Haberler
- Limonun faydaları ve zararları nelerdir?
- Son anket açıklandı: Muharrem İnce detayı
- Oğlunu 'kurban edeceğini' söyleyip boğazını kesti!
- Bahçeli’nin danışmanından Erbakan anmasına sert tepki!
- AKP'den Kaftancıoğlu'na kahve daveti
- İstanbul Valisi'nden 'kademeli normalleşme' açıklaması
- Erdoğan'dan 'kısıtlamalara' ilişkin açıklama
- “Bu çatışmalar artık bitmeli”
- Soylu 'yeşil ışık' yakmıştı
- Erbakan’ın ölümünü dört gözle bekleyenler