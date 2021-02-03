İstanbul Zeytinburnu Merkezefendi için riskli alan kararı!
İstanbul ili, Zeytinburnu ilçesi, Merkezefendi Mahallesi sınırları içerisinde bulunan bazı alanlar "riskli alan" ilan edildi.
3 Şubat 2021 tarihli Resmi Gazete ile yayımlanan İstanbul İli, Zeytinburnu İlçesi, Merkezefendi Mahallesi Sınırları İçerisinde Bulunan Alanın Riskli Alan İlan Edilmesi Hakkında Karar (Karar Sayısı:?3475) Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından imzalandı ve bugün itibari ile yürürlüğe girdi.
RİSKLİ ALAN İLAN EDİLMESİ NE DEMEK?
Zemin yapısı ya da zemin üzerinde yer alan yapılaşma nedeni ile can ve mal kaybına yol açma riski bulunan, Cumhurbaşkanınca kararlaştırılan alanlara riskli alan adı verilmektedir. Planlama ve altyapı hizmetlerinin yetersiz olduğu, imar mevzuatına aykırı bir şekilde yapılaşmaya gidilen, altyapısı hasarlı olan ya da ağır hasar alan, üzerinde bulunan her 100 konuttan en az 65 tanesinin imar mevzuatına aykırı olarak inşa edildiği belirlenen yerlerde riskli alan ilan edilebilmektedir.
Riskli alan olarak belirlenen bölgede yer alan taşınmazlar riskli yapı tespit raporu aranmaksızın yıkılırken uzlaşma süreci sonrasında tahliye ve yıkım işlerine başlanmaktadır. Yıkılan binalar TOKİ eli ile tekrar depreme dayanıklı olarak inşa edilmektedir.
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