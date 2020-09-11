İstanbul'a sahra hastanesi
Koronavirüs vakası sayılarının yeniden tırmanışa geçmesiyle birlikte önümüzdeki dönemde tekrar salgının merkezi haline geleceği belirtilen İstanbul'da sahra hastanesi kuruluyor.
Bakırköy Kaymakamlığı otoparkına Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi(UMKE) ekipleri tarafından sahra hastanesi kuruluyor.
Bakırköy Kaymakamlığı tarafından yapılan açıklamaya göre, "Dünya Sağlık Örgütü ile sürdürülen akreditasyon çalışmaları kapsamında, Sağlık Bakanlığı UMKE ekipleri tarafından, Kaymakamlığımızın otopark alanında Sahra Hastanesi kurulumuna başlanmıştır. Akreditasyon işlemleri için kurulan hastane 25 Eylül 2020 tarihinde kaldırılacak olup, bu süre içerisinde herhangi bir tıbbi müdahale ve hasta kabulü yapılmayacaktır" denildi.
Sahra Hastanesi için otopark alanına çadırlar yere serilirken 2 adet TIR dorsesi de otoparkta bekletiliyor.
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