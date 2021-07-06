İstanbul'da 10 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon, çok sayıda gözaltı var
İstanbul'da 10 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sarıyer'de baskın yapılan bir adreste oturan 74 yaşındaki solunum cihazına bağlı M.B.'nin de gözaltı kararı verilenler arasında olması ve evin önündeki kameralar dikkat çekti.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sabah saat 05.30 sıralarında 10 ilçede önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alırken, adresler aramalar yapıldı. Gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.
SOKAĞIN GİRİŞ VE ÇIKIŞINI GÖRECEK ŞEKİLDE GÜVENLİK KAMERASI KURULMUŞ
Polisin baskın yaptığı adreslerden biri de, Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Güley Sokak'taki bir gece kondu oldu. Adreste oturan 74 yaşındaki solunum cihazına bağlı M.B.'nin de gözaltı kararı verilenler arasında olduğu öğrenildi. Gecekondunun bulunduğu sokağın iki tarafını da görecek şekilde kurulan güvenlik kameraları ise dikkat çekti.
EVDEKİ KÖPEKLERE KARŞI İBB'DEN DESTEK ALINDI
Operasyon sırasında, bir evde bulunan köpeklere karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri'nden destek alındı. Baskın yapılacak eve gelen İBB ekipleri, köpeklerin saldırısına karşı uyuşturucu iğne ile hazır bekledi.
Operasyonda arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.
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