İstanbul'da 24 saat bisiklet yarışı heyecanı

22 Ağustos 2021 Pazar, 17:39

24 saat bisiklet yarışı Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace, Türkiye’de ilk kez gerçekleştirildi. Intercity İstanbul Park yarış pistinde 24 saat kesintisiz süren bisiklet yarışı, büyük heyecana sahne oldu.

Türk Telekom isim ve ana sponsorluğunda Türkiye’de ilk kez gerçekleştirilen Türk Telekom İstanbul 24 saat Boostrace 21-22 Ağustos tarihlerinde Intercity İstanbul Park yarış pistinde gerçekleşti. 73 farklı takımın mücadelesinde birbirinden renkli anlar yaşandı.

Türk Telekom İstanbul 24 Saat Boostrace’e katılan 2, 4 veya 6 kişilik takımlar, değişmeli olarak 24 saat boyunca pedal çevirdi. İzleyenlerin de desteğiyle, gece gündüz aralıksız devam eden yarışı tamamlayan takımlar, önemli bir mücadele sergiledi. “En fazla tur atan kadın sporcu” ve “En fazla tur atan erkek sporcu” kategorilerinde kazananların ödüllerini ise İstanbul Valisi Ali Yerlikaya takdim etti.

Yarışta kat edilen mesafeye göre yapılan derecelendirme sonucunda; kazananların listesi şöyle oluştu:

En fazla tur atan kadın sporcu

Kadınlar İsterse Suzuki

MERVE GÜNEY

En fazla tur atan erkek sporcu

Tadpole

SİNAN KARGI



