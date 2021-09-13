İstanbul'da 3 ilçede uyuşturucu operasyonu; 8 gözaltı

13 Eylül 2021 Pazartesi, 11:12

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri geçen haftasonu Bayrampaşa, Kâğıthane ve Çekmeköy'de torbacı olarak tabir edilen sokakta uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere operasyon düzenledi.

Operasyonlarda 8 şüpheli gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 1 kilogram 328 gram gelen 3 bin 861 ecstacy hap, 1 kilogram 854 gram toz ecstacy, 1 kilogram 25 gram bonzai, 991.45 gram marihuana, 4.52 gram kokain, 4 hassas terazi, ruhsatsız tabanca ile 6 mermi, 3 cep telefonu, 610 lira para ele geçirildi.

FİRARİ ÇIKTI

Şüphelilerden T.T. isimli kadının cezaevi firarisi olduğu ve "Hırsızlık ve Narkotik Madde Ticareti" gibi 8 ayrı suçtan 8 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu tespit edildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.





